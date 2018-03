Bouchard, dezvăluiri despre accidentul care i-a schimbat viaţa: „A fost ceva oribil ce nu mai vreau să trăiesc!“

Eugenie Bouchard (114 WTA) e şi acum cel mai bine clasată jucătoare a Canadei, însă nu mai contează în elita tenisului.





În 2018, ea a pierdut de două ori mai multe meciuri decât a câştigat (4-8), iar ultima ei dezamăgire a venit la Miami, acolo unde a fost învinsă în calificări, în confruntarea care o putea trimite pe tabloul principal.





Chiar dacă au trecut trei ani de când a căzut în vestiar şi s-a lovit la cap, după un meci disputat la US Open 2015, canadianca de 24 de ani insistă, în continuare, că acest moment i-a schimbat cariera. Potrivit ziare.com, Bouchard, care a acuzat că a alunecat în vestiar din cauza unei soluţii folosite pentru curăţarea podelei, a câştigat între 12 şi 15 milioane de dolari după ce s-a judecat cu Federaţia Americană de Tenis (USTA). Totuşi, ea continuă să fie scandalizată din cauza celor întâmplate.





Ce a spus?





*Am suferit un accident oribil, e ceva ce nu mai vreau sa traiesc. Am ramas cu o trauma. Ma refer la faptul ca am fost la tribunal, a trebuit sa gestionez intreaga situatie, cu avocati, judecatori.





*E o altă lume la care nu m-am gândit niciodată. A fost ca la televizor! Mi-a fost foarte greu, am trecut prin doi ani şi jumătate dificili şi nu pot da uitării asta într-o săptămână.





*Avocatul mi-a spus că am dat cea mai bună depoziţie pe care a văzut-o vreodată.