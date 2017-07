Blitzkrieg la Mamaia ! Romania vs Germania la kickboxing

România vs Germania la kickboxing

Promotorul ploieştean Gabriel Georgescu a pus la cale, în premieră, o gală România vs Germania, sub brandul Colosseum, care se va consuma vineri 14 iulie, de la ora 20.00, la Mamaia. 7 voinici mioritici vor da piept cu 7 flăcăi din ţara care a inventat Oktoberfestul. Per total, evenimentul va fi alcătuit din 12 meciuri.

Vedetele galei vor fi profesorul de ducaţie fizică Cristian “The Fastest” Milea, luptătorul român cu cel mai bun palmares – 71 de victorii şi doar 15 înfrângeri, ploieşteanul Amansio “Vikingul” Paraschiv, lupii tineri Daniel Pattvean şi Mădălin Crăciunică, precum şi fraţii Danuţ şi Vlad Hurduc, şcoliti la Scorpions Iaşi, clubul care l-a inventat pe Cătălin Moroşanu. Gala Colosseum de la Mamaia va fi televizată în direct de Digi Sport.