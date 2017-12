Becali, un car de nervi: patronul şi-a jignit unul dintre jucători la televizor. „Nu mai are nici bărbăţie!“

Gigi Becali a vorbit, la un moment dat, despre câştigarea Ligii Europa, însă realitatea i-a mai dat o palmă. FCSB n-a putut câştiga nici măcar o grupă accesibilă cu echipe de mâna a doua şi a treia.



Chiar dacă a încercat să-şi ascundă nervii, mai întâi, la ieşirea de pe stadion, iar apoi într-o intervenţie telefonică la Digi Sport, patronul roş-albaştrilor a fost, în mod evident, furios după pierderea locului 1 în grupa G.



Ce a spus Becali?



*Ne minţim, n-avem echipă. Cu echipa asta nu poţi face paşi mari în Europa. Dacă nu baţi pe Lugano ca să te duci pe primul loc, nu poţi avea pretenţii.



*Să vedem dacă vin întăriri, au lipsit azi 4-5 jucători, am avut 4-5 accidentaţi, am avut şi 11 metri astăzi, dar arbitrul nu l-a dat.



*Te baţi cu Arsenal şi cu Milan cu Golofca? Bine, Golofca mai are şanse să fie vândut, dar la De Amorim nu mai am nicio încredere în el. Nu mai are nici bărbăţie! Nu eu am sunat din tribune să fie schimbat în minutul 41. Dică a decis să-l schimbe pe De Amorim. Nu m-a interesat, nu era un meci după care să mă enervez.



*Nici apărare n-am avut. Nedelcu, nu înţeleg, ori e fundaş central, ori mijlocaş. Apărarea nu mai face faţă când mijlocul e praf, când ai 4-5 jucători care nu-ţi joacă. Dacă jucau Pintilii, Budescu, Man sau Gnohere de la început...Nu sunt supărat, se întâmplă, au avut două ocazii şi au dat două goluri.



*E vorba de valoare şi de concentrare. Şi astăzi, dacă întram motivaţi, n-aveam cum să pierdem meciul acesta.



*Vreau un nume mic în 16-imi, ca să putem trece mai departe. Atalanta ar fi bun, să vedem dacă iese. Mi-ar mai plăcea să întâlnim Sporting Lisabona, să ne luăm revanşa.