Australian Open 2017: şi-a pierdut jobul după o remarcă nepotrivită la adresa lui Williams

Doug Adler, fost jucător de tenis şi comentator ESPN, urmărea meciul lui Venus Williams cu Stefanie Voegele şi comenta pentru ESPN. El a spus despre Venus că returnează mult mai agresiv pe al doilea serviciu al lui Voegele. După ce elevţiana a ratat un prim serviciu, Adler a descris concetrarea de pe figura lui Venus şi mişcările acesteia folosind expresia "efectul gorila".

Remarca a stârnit o mică revoluţie pe Twitter, unde utilizatorii au cerut concedierea lui Adler pentru rasism. Acesta şi-a cerut scuze şi a spus că intenţiona să scrie "efectul de gherilă", însă cei de la ESPN au anunţat că a fost eliberat din post.

"She puts the Gorilla effect on. Charging". Just wtf. This is not cool @ESPNTennis @espn pic.twitter.com/L46Bwf6sEh