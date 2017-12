ANALIZĂ Luptă aspră pentru play-off. Opt echipe se bat pentru şase locuri, dintre care trei par deja antamate

Cu toate acestea, lupta pentru play-off este, şi în acest an, destul de strânsă şi deschisă pentru opt echipe care se bat pe şase locuri. Trei dintre ele, CFR Cluj, FCSB şi CSU Craiova au scăpăt relativ repede de emoţii şi probabil se vor lupta pentru câştigarea campionatului. Alte cinci însă, FC Botoşani, Viitorul, Astra, Dinamo şi CSMS Iaşi luptă pentru ocuparea ultimelor trei locuri din play-off. Disputa pentru aceste poziţii va fi arbitrată chiar de formaţiile calificate deja, CFR, FCSB, CSU Craiova, care vor avea un cuvânt greu de spus în ierarhia finală a sezonului regulat.

Iaşiul are cel mai bun program

FC Botoşani are 5 puncte peste Dinamo, locul 7 din acest moment, dar moldovenii au ultimele două meciuri din acest an extrem de dificile, acasă cu FCSB şi în deplasare cu Astra, altă echipă care se bate pentru play-off. Mai mult, echipa lui Enache are două meciuri afară şi în februarie cu alte două formaţii care se bat pentru primele 6 locuri, CSMS Iaşi şi Viitorul. Surprinzător, chiar Iaşiul lui Stoican, locul 8 în prezent, are cel mai uşor program pe hârtie, dar teoria nu se transpune mereu şi în practică.

Vacanţă foarte scurtă

Sezonul regulat al Ligii I se va termina la sfârşitul lunii februarie. În 2017 se mai joacă două etape, pe 8-11 decembrie (etapa 21) şi pe 15-18 decembrie (etapa 22). Apoi fotbalul intră în vacanţă, dar nu foarte mult, deoarece sezonul se reia rapid, pe 3 februarie, iar pănă la finalul iernii s evor juca şi ultimele patru etape din competiţia regulată. În martie încep play-off-ul şi play-outul, care se termină pe 12 mai, respectiv 3 iunie.



Programul echipelor care luptă pentru play-off

CFR Cluj: ACS Poli Timişoara (a), CSU Craiova (d), Chiajna (a), FCSB (d), Astra (a), Juventus (d)

FCSB: Botoşani (d), Viitorul (a), Gaz Metan (d), CFR Cluj (a), Dinamo (d), Sepsi (a)

CSU Craiova: Gaz Metan (d), CFR Cluj (a), Dinamo (d), Sepsi (a), Voluntari (d), ACS Poli Timişoara (a)

FC Botoşani: FCSB (a), Astra (d), Juventus (a), Poli Iaşi (d), Viitorul (d), Gaz Metan (a)

Viitorul: Chiajna (a), FCSB (d), Astra (a), Juventus (d), FC Botoşani (a), CSMS Poli Iaşi (d)

Astra: Juventus (d), FC Botoşani (a), Viitorul (d), Gaz Metan (a), CFR Cluj (a), Dinamo (a)

Dinamo: FC Voluntari (a), ACS Poli (d), CSU Craiova (a), Chiajna (d), FCSB (a), Astra (d)

CSMS Iaşi: Sepsi (d), Juventus (a), FC Voluntari (d), FC Botoşani (a), ACS Poli (d), Viitorul (a)