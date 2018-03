ANALIZĂ Vine ceva din urmă? Încep meciurile cruciale pentru viitorul fotbalului românesc

Naţionala Under 19 are avantajul de a juca pe teren propriu, la Mogoşoaia, însă adversarii sunt mai valoroşi şi doar prima echipă din grupă se califică la EURO.

În momentul în care campania pentru şefia FRF se poartă pe modul atacuri pe axa Burleanu - Lupescu, fotbalul românesc la nivel de juniori are în faţă două mari încercări, turneele de calificare la Campionatele Europene Under 19 şi Under 17.

Reprezentativa sub 19 ani a României joacă în această seară la Ploieşti cu Serbia, după care urmează meciuri cu Suedia şi Ucraina. La finalul acestui Tur de Elită, doar prima echipă a grupei se califică la turneul final din Finlanda (16-29 iulie 2018).

Antrenaţi de Adrian Boingiu, tricolorii au aşadar avantajul terenului propriu, care ar trebui să mai niveleze diferenţa de valoare faţă de adversare. Sârbii, suedezii şi ucrainenii sunt cotaţi mai bine ca ai noştri, iar trecutul vorbeşte pentru ei, dat fiind că toate aceste naţionale au calificări multe la turneele finale destinate juniorilor.

Chiar dacă nu porneşte ca favorită, naţionala României Under 19 are şanse de calificare prin prisma lotului, pentru că sunt câteva nume interesante: portarul Vlad, de la FCSB, olteanul Screciu, Măţan şi Drăguş, de la echipa lui Hagi, atacantul dinamovist Moldoveanu sau mijlocaşul Claudiu Micovschi, care evoluează la Genoa sau mijlocaşul Vlad Draomir, de la echipa de tineret a lui Arsenal. De la adversara de azi, Serbia, se remarcă Djordje Jovanovici ( Partizan), mare star în devenire.

„Echipa noastră are calitatea şi forţa necesare pentru a ajunge la Campionatul European. Cu toate acestea, nu aş vrea să ne credem deja calificaţi. Va fi o grupă echilibrată”, a spus tehnicianul Adrian Boingiu, care i-a descris pe viitorii adversari de la Turul de Elită: „Serbia este caracterizată prin luptă şi determinare, Ucraina are calitate tehnică, viteză, iar Suedia este o echipă puternică, imprevizibilă indiferent de adversarul pe care îl întâlneşte”.

Under 17, echipă mai slabă, şanse mai multe

Selecţionata Under 17 va intra mâine “în focuri”, cu un meci contra Israelului, după care va întâlni Ungaria, ţara gazdă a Turului de Elită, şi Slovenia. Partea bună este că la Campionatul European din Anglia (4-20 mai 2018) se califică prima echipă din fiecare opt grupe, plus cele mai bune şapte locuri secunde. Partea proastă este că selecţionata Under 17 abia a ajuns la acest Tur de Elită, după ce a făcut 0-0 cu Luxemburg şi a bătut Lituania cu 2-1. Pe când rezultatele adversarele noastre au fost mult mai bune: Israelul a terminat cu nouă puncte (maxim) o grupă cu Turcia, Cehia şi Armenia, şi tot nouă puncte au făcut maghiarii din meciurile cu Olanda, Ţara Galilor şi Kosovo!

În pregătirea acestui Tur de Elită, tricolorii Under 17 au jucat două amicale cu Cipru: primul a fost încheiat la egalitate, scor 2-2, al doilea a fost câştigat cu 1-0. Antrenorul tricolorilor este Aurel Ţicleanu, care l-a înlocuit în luna ianuarie pe Sorin Colceag.

Doar trei calificări

Naţionalele de juniori şi tineret ale României stau foarte prost la capitolul calificărilor la turneele finale. Astfel, din 53 de încercări, doar de două ori am reuşit să ajungem la Europene pe forţele noastre: cu naţionala Under 21, care s-a calificat la turneul din 1998, atribuit nouă apoi, şi cu naţionala Under 17, care s-a calificat la Europeanul din 2011. Naţionala Under 19 a jucat şi ea la EURO 2011, însă doar pentru că România a organizat competiţia.

Adversarii de la Under 19

Azi (ora 19.00): Serbia

24 martie (ora 19.00): Suedia

27 martie (ora 19.00): Ucraina

*Meciul de azi cu Serbia se joacă la Ploieşti. Celelalte partide se dispută la Mogoşoaia

* Partidele României vor fi transmise pe pagina de facebook a echipei naţionale şi pe canalul de YouTube FRF TV



Adversarii de la Under 17

22 martie (ora 15.00): Israel

25 martie (ora 15.00): Ungaria

28 martie (ora 15.00): Slovenia

*Turneul este în Ungaria



Lotul Under 19

Portari: Andrei Vlad (FCSB), Alexandru Costache (Concordia Chiajna), Marian Aioani (Chindia Târgovişte)

Fundaşi: Vladimir Screciu (CS U Craiova), Tudor Băluţă (FC Viitorul), Constantin Dima (Sepsi Sf. Gheorghe), Robert Neciu (FC Viitorul), Andrei Truşescu (AS Roma/Italia), Denis Haruţ (ACS Poli Timişoara)

Mijlocaşi: Vlad Dragomir (Arsenal FC/Anglia), Radu Boboc (FC Viitorul), Marco Dulca (Swansea/Ţara Galilor), Rareş Lazăr (CS Mioveni), Liviu Gheorghe (Dinamo Bucureşti), Claudiu Micovschi (Genoa FC/Italia), Olimpiu Moruţan (FC Botoşani), Alexandru Măţan (FC Viitorul), George Merloi (Rennes/Franţa)

Atacanţi: Denis Drăguş (FC Viitorul), Andrei Sîntean (Slavia Praga/Cehia), Robert Moldoveanu (Dinamo Bucureşti)

Antrenor: Adrian Boingiu

Lotul Under 17

Portari: Alexandru Şerban (Academia Gheorghe Hagi), Răzvan Ducan (FCSB)

Fundaşi: Alex Georgescu (Academia Gheorghe Hagi), Antonio Vlad (Academia Gheorghe Hagi), Alexandru Rus (AFC Ardealul Cluj), Andres Dumitrescu (FC Piteşti 2008), Marcel Chiorean (Sporting Juniorul Vaslui), George Marin (Universitatea Cluj), Alexandru Catrici (CS Nuova Mama Mia Becicherecul Mic), Gabriel Boloca (Juventus Torino/Italia)

Mijlocaşi: Constantin Albu (FC Utrecht/Olanda), Alexandru Negrean (Academia Gheorghe Hagi), Iulius Mărginean (Sassuolo/Italia), Alexandru Enache (ACS Regal Sport), Mihai Cohan (Universitatea Cluj), Alexandru Dumitru (Atletico Madrid/Spania), Mihai Niţescu (Petrosport Ploieşti), Octavian Cracea (Sporting Juniorul Vaslui)

Atacanţi: Jovan Markovic (CS U Craiova), Luis Niţu (CS U Craiova), Daniel Toma (Dunărea Călăraşi), Claudiu Stan (Dinamo)

Antrenor: Aurel Ţicleanu