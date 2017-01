Adi Popa pleacă la Reading. De ce l-a vândut Becali în liga a doua din Anglia

Mijlocaşul Adrian Popa va fi transferat de la Steaua la Reading FC (locul 4 în liga a doua), Gigi Becali precizând că s-a înţeles cu gruparea engleză pentru o sumă de 600.000 de euro.

"Am cerut un milion, m-a sunat Adi Popa şi mi-a spus: <Băi, nea Gigi, că poate nu mai găsesc...> Şi a renunţat el la o sută de mii din banii de semnătură, ca să mai dea (n.r. - Reading) o sută de mii la Steaua. Am acceptat că mi-a fost şi milă, mi-a fost şi ruşine ca să negociez cu un copil care ... Îmi spunea <Te rog, lasă-mă şi pe mine, că pe toţi i-ai lăsat!> M-a impresionat. Cum să nu-l las pe băiatul ăsta, că ăsta merită cel mai mult, şi-a dat toată sudoarea lui şi sânge pe teren pentru Steaua? Şi atunci, am zis, 600 şi îţi dau drumul şi cu asta basta. Dacă ştiam că e în pericol campionatul, nu-l dădeam, dar n-are cine, pentru că în locul lui acolo e şi Enache, şi Jakolis şi Boldrin, că Boldrin joacă mai bine în banda dreaptă decât număr 10. Mai vine şi Tănase şi joacă şi el în dreapta", a spus Becali, la Digi Sport.

Becali a precizat că Popa va avea în Anglia un salariu anual de 700.000 de euro şi va semna un contract pe trei ani. "Mai are şi bonusuri şi dacă promovează în prima ligă engleză, i se dublează banii, deci ia un milion patru sute. Dacă promovează, ajunge la vreo două milioane salariu cu bonusuri", a explicat el. Întrebat dacă s-a consultat cu alte persoane din conducerea clubului sau cu antrenorul Laurenţiu Reghecampf cu privire la transferul lui Popa, Becali a răspuns: "Niciodată când e vorba de bani nu mă consult cu nimeni, pentru că la bani mă pricep mai bine ca toţi şi atunci nu mai am nevoie de niciun fel de consultări. Reghecampf mi-a trimis un mesaj care m-a impresionat şi ăla. Că nu stăm în Adi Popa, că nu-i va sta mintea la joc, că-i avem pe Jakolis şi pe Enache, campionatul nu o să fie o problemă pentru noi şi să-l ajutăm pe un copil care ne-a ajutat şi el pe noi. Nişte lucruri sentimentale, care m-au impresionat".