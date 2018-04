Şumudică, distrus de ce i se întâmplă în Turcia: „E jenant aşa ceva!“. Discurs de om resemnat după o nouă umilinţă

Aventura lui Marius Şumudică în Turcia a început ca-n basme şi pare că va avea un final horror. O echipă pe care românul ar fi trebuit să o ducă în cupele europene a ajuns acum ciuca bătăilor.

Ce a spus?

*E jenant să luăm nouă goluri în mai puţin de o săptămână. Dar cred că am făcut o primă repriză bună, până la primul gol primit nu ne-am mişcat rău. Apoi, am căzut, a trebuit să schimb şi sistemul.

*Am luat trei goluri în mai puţin de 15 minute, parcă eram la antrenament. Ce puteam să fac? Eu am pregătit bine meciul, aţi văzut ce am jucat în prima repriză, nu? Am fost oare un profesor aşa rău la pauză?

*Nu ştiu ce s-a întâmplat, nu vreau să dau nume. Nu vorbesc niciodată de rău de jucători, cu ei am urcat atât de sus în clasament. Dar trecem printr-o perioadă mai grea, iar ei ar trebui să vorbească pe teren. Nu eu, la conferinţe.