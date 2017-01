Ştiaţi că sportivii români se pregătesc pentru Universiada de Iarnă? Autorităţile tac însă mâlc: „Din păcate, este nevoie de o restructurare din temelii a Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar!“

Întrecerile din cadrul Universiadei de Iarnă de la Almatî se vor desfăşura la 12 sporturi: schi alpin, biatlon, curling, patinaj viteză, combinată nordică, schi fond, sărituri cu schiurile, snowboard, patinaj artistic, schi freestyle, hochei pe gheaţă şi short-track (patinaj viteză pe pistă scurtă).

Vor participa peste 2.500 de sportivi din 57 de ţări şi se vor acorda 86 de medalii. Numărul voluntarilor care vor ajuta la buna desfăşurare a competiţiilor va fi între 1.500 şi 3.000. România va fi reprezentată de doar trei sportive, toate la patinaj viteză, la a 28-a ediţie a Universiadei de Iarnă, care se va desfăşura în perioada 29 ianuarie - 8 februarie, la Almatî (Kazahstan). Cele trei sportive sunt Raluca Doina Ştef (Clubul Sportiv Universitatea Cluj), Bianca Stănică şi Mihaela Hogaş (ambele din Braşov).

„Conform HG Nr. 1.239/1996, Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar este organ de specialitate al administaţiei publice centrale cu personalitate juridică, care are în organigramă 17 posturi. Din nefericire, dacă ne uitam pe site-ul www.fssu.ro, nu găsim nicio informaţie despre deplasarea României sau componenta delegaţiei. Din punctul meu de vedere, sportul universitar românesc este ca şi inexistent. Consider că este nevoie de o reorganizare a Federaţiei, care să se alinieze structurilor internaţionale atât ca formă, cât şi ca activitate. După 27 de ani, noi nu avem campionate universitare pe bune, care să se desfăşoare în fiecare săptămână. Am avut discuţii cu ministrul Educaţiei, Pavel Năstase, şi cu ministrul Tineretului şi Sportului, Marius Alexandru Dunca, şi am găsit soluţii. Când voi reveni de la Universiada de Iarnă, vom încerca deblocarea situaţiei“, a declarat preşedintele Asociaţiei Student Sport, Adrian Socaciu.