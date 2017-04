Şi Lewis Hamilton s-a implicat în scandalul Ilie Năstase. Ce a spus celebrul pilot de Formula 1 despre român

Pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton a declarat, joi, că îl inspiră mesajul pe care Serena Williams l-a scris pe Instagram după comentariul discriminatoriu făcut de Ilie Năstase la adresa ei. Hamilton spune că este total de acord cu ce a scris Williams, "o femeie de culoare puternică şi independentă", informează "The Guardian".

"Sunt total de acord cu afirmaţiile ei. Cred că a fost frumos ceea ce a scris ea, fiind o femeie de culoare puternică şi independentă. Cred că este formidabilă. Este nu doar unul din cei mai importanţi oameni pe care îi cunosc, ci şi un lider înnăscut, astfel că decât să reacţionez negativ, să citesc ceea ce a scris ea mă inspiră şi sper să îi inspire şi pe alţii", a spus Hamilton, care a redistribuit pe Instagram mesajul de luni al Serenei Williams.

"Mă dezamăgeşte să aflu că trăim într-o societate în care oameni ca Ilie Năstase pot face astfel de comentarii rasiste la adresa mea şi a copilului meu nenăscut şi comentarii sexiste împotriva colegelor mele. Am spus-o o dată şi o voi spune din nou, lumea a ajuns atât de departe, dar totuşi mai are mult de parcurs. Da, am depăşit atât de multe bariere, dar sunt încă multe înainte. Aceasta sau oricare alta nu mă va opri în a pune iubire, lumină şi pozitivitate în tot ceea ce fac. Voi continua să iau atitudine şi să mă ridic pentru ceea ce este drept. Mulţumesc cu umilinţă ITF pentru atenţia pe care o acordă tuturor faptelor din acest caz. Ei vor avea sprijinul meu total", a scris Williams, conform News.ro.