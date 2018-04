VIDEO Înregistrare incredibilă de la alegerile FRF: Burleanu le cere oamenilor să se uite pe telefoane şi să facă gălăgie când vorbesc Lupescu şi Puşcaş!

Într/o înregistrare publicată azi de Gazeta Sporturilor, Răzvan Burleanu pregăteşte în cel mai mic detaliu alegerile de la FRF. Manipularea atinge cel mai mic detaliu. Astfel, el le cere membrilor Comitetului Executiv şi apropiaţilor săi să pună la cale un plan prin care discursul său de la alegerile din 18 aprilie să fie aplaudat, iar cele ale contracandiaţilor să fie bruiate.

La şedinţa respectivă, premergătoare alegerilor, au participat Burleanu, Bodescu (secretar general adjunct FRF), Radu Vişan (secretar general), Felix Grigore (director competiţii), Ciprian Paraschiv (director dezvoltare), Octavian Goga (vicepreşedinte), Auraş Braşoveanu, MArcel Gherghu, Marius Burcă, Mihai Dăscălescu, Alin Cioban, Cătălin Cighir, Cristian Vornicu (membri Com Executiv).

BURLEANU: Iarăşi un alt lucru pe care aş vrea să-l aveţi în vedere, fiecare dintre voi, e să identificaţi în fiecare eşalon nişte oameni care, atunci când vor vorbi contracandidaţii, să nu fie atenţi. Să faceţi gălăgie, să se uite pe telefoane. Deci faceţi-vă o listă cu oameni de tipul ăsta care să poată să dea semnalul în felul ăsta. Atunci când voi vorbi eu, să vă asiguraţi că avem aceiaşi oameni care în schimb vor aplauda. Va conta foarte mult şi reacţia sălii. Ce rugăminte am. Fiecare dintre voi să vă faceţi lista asta şi să mi-o daţi mâine atunci.

Cighir: Mă gândesc că s-ar putea să fie şi de la ei vocali...

Braşoveanu: Sută la sută!

Cighir: Cum îi contracarăm?

Burcă: Îi punem între doi de-ai noştri.

Braşoveanu: Să înceapă: Stai, bă, jos şi taci, du-te-n...!

BURLEANU: Iar cei pe care-i ştim că au nebunii, mai sunt şi alţii împotrivă care sunt în banca lor, să fie distribuiţi în felul ăsta în sală. Fiecare om are locul lui acolo, că nu se aşază cine vrea unde vrea.

Goga: Vă spun că am format un grup de 33 de persoane, dintre care 10 sunt, să le spun, mai importante, cei 7 din comisie plus încă 3, care ştiu că sunt super OK, practic… Constantinescu (preş. AJF Olt), Anton (preş. AJF Suceava), nu mai ştiu care… fiecare are doi colegi foarte buni stânga-dreapta. Formează un grup de 33. Restul care sunt, Maramureş, Vrancea, Gorj, i-am aşezat în zigzag, în colţurile opuse rândurilor respective. Şi mâine dimineaţă o să am o discuţie cu cei 10 şi le spun ce am stabilit în seara asta. Nu mâine dimineaţă, mâine după-amiază! Aşa au fost şi distribuiţi în sală. Am o pereche superbă, Bacău-Brăila".

"Adică pur şi simplu, oamenii să transmită, aşa, un mesaj de bâz-bâz când vorbeşte Puşcaş, când vorbeşte Lupescu. Drăgan e nesemnificativ"

Răzvan Burleanu, preşedinte FRF

Episodul 1 - "Cum îi contraatacam" "Să înceapă Stai, bă, jos şi taci, du-te-n...!" from Gazeta Sporturilor on Vimeo.