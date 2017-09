STUDIU Ce contează cu adevărat pentru români. Sănătatea şi economia, domeniile de interes în 2017

Concret, mesajele de care sunt atraşi aceştia trebuie să fie în primul rând practice, utile, apoi informative sau amuzate şi distractive. Mai puţini români sunt interesaţi de informaţiile inspiraţionale, surprinzătoare, populare sau şocante.

Legat de sursele de informare preferate de români, aceştia îşi iau informaţiile de la televizor, de pe reţelele sociale şi de pe site-urile de ştiri.

„Se confirmă şi în România trendul global ‘screens take over people’, televiziunea şi internetul fiind mai importante pentru consumatori decât oamenii din jur atunci când caută informaţii. Totuşi, după TV şi reţelele sociale, care domină clar preferinţele românilor, există unele diferenţe între urban şi rural şi chiar între sexe. Astfel, consumatorii din mediul rural se informează de la familie, prieteni şi cunoştinţe mai mult decât de pe site-uri. În acelaşi timp, femeile apelează mai mult decât bărbaţii la ‘word of mouth’, tendinţă similară şi la nivel global”, a declarat Andrei Cânda, reprezentantul iSense Solutions, potrivit unui comunicat de presă.

Ce domenii îi vor interesa pe români în viitor

De asemenea, studiul arată că anul viitor vor fi mai relevante pentru români informaţiile din domeniile ştiinţă şi tehnologie (51%), sănătate (50%) şi din cel financiar (45%), în timp ce ştirile despre vedete vor scădea în relevanţă.

În categoria energie, românii sunt de părere că brandul ideal ar trebui să fie de încredere, eficace şi transparent, însă principalele branduri din această industrie sunt percepute mai degrabă ca fiind populare, eficace şi esenţiale.

Rezultatele sunt similare în categoria tehnologie, în care un brand ideal ar trebui să fie de încredere, eficace, modern, inovator şi transparent, însă principalele branduri din industrie punctează mai mult la capitolele popularitate, prestigiu, modern.

Situaţia este mai echilibrată în categoria micilor plăceri ale vieţii. Românii consideră că brandul ideal de cafea sau de ciocolată trebuie să fie în primul rând popular, autentic şi prietenos, iar principalele branduri se apropie de aceste aşteptări, fiind percepute ca populare, autentice şi de prestigiu.