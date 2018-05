Începând cu 3 mai pentru medicii care utilizează SIUI (Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de Sănătate) a început un adevărat calvar. Erorile anunţate de sistem, din care unele te lasă perplex (spre exemplu – „eliberarea acestei reţete se face pe propria dvs răspundere” – adică a medicului deşi tu, prescriptor nu găseşti ce ai greşit pentru a merita o asemenea atenţionare, sau „persoana nu este asigurată” sau că ”nu eşti conectat la server deşi iniţial aveai confirmarea conectării” sau chiar glumiţe de-ale programatorilor - Asiguratul domiciliază în „str. SIUI pe dreapta la nr. 999”!

Prima problemă. Dezastrul informatic de la serverele CNAS s-a desfăşurat în timp real, sub ochii informaticienilor. Nimeni, dar nimeni, nu a recunoscut că există o problemă, în pofida valului de sesizări şi telefoane adresate departamentelor de specialitate în cauză. Invariabil, răspunsurile erau în nota: „Nu este de la noi, verificaţi setările aplicaţiei, poate aveţi întreruperi la net etc.”. Medicii au primit astfel de răspunsuri privind pacienţi bătrâni, abia deplasabili, suferinzi de o multitudine de boli, inclusiv cancer, programaţi la ore fixe şi cărora nu aveau ce să le spună. Pentru asiguraţi vinovatul a fost medicul care nu i-a dat reţeta, care l-a pus pe drumuri, care nu vrea să-i spună măcar dacă va reveni a doua zi dacă va primi reţeta. La rândul lor medicii, după ce au efectuat consulturile şi te-au trecut în calculatoare, au început să se întrebe dacă aceste servicii nu vor fi plătite şi apoi, dacă după 1-2 ani, CNAS nu va cere banii înapoi, aşa cum s-a întâmplat şi chiar se întâmplă şi în ziua de azi. Stresul, în special stresul şi frustrarea au atins cote maxime, fiind evident o nedreptate făcută atât pacienţilor cât şi furnizorilor de servicii.

Cadrul legal există. În astfel de situaţii CNAS şi Ministerul Sănătăţii au prevăzut că pe site-ul cnas.ro să se posteze comunicate care să certifice că sistemul este indisponibil sau afectat şi să emită instrucţiuni asupra conduitei de urmat.

După 7 zile de coşmar, comunicatul a sosit, însă cu un caracter retroactiv. Normele prevăd că în astfel de situaţii „serviciile medicale şi dispozitivele medicale se acordă în regim off-line”. Da, dar pentru asta trebui să afli ÎNAINTE de a utiliza sistemul, în caz contrar, conform avertizărilor – răspunderea materială pentru serviciile raportate şi reţetele prescrise îţi revine!!! Ca să fie circul complet, inclusiv comunicatul extinde starea de nesiguranţă legată de legalitatea prescrierilor – „la ora actuală la nivelul CNAS se ia în calcul că pentru întreaga perioadă în care s-au înregistrat probleme în funcţionarea sistemului informatic transmiterea şi validarea serviciilor acordate de furnizorii aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate să se facă în conformitate cu regulile aplicabile pentru perioadele de indisponibilitate a PIAS“. Cu alte cuvinte, nici acum, cu toată întârzierea, CNAS nu înţelege să anunţe starea de fapt şi conduita pe care înţelege s-o adopte. Logica simplă ne spune că în final, „calculele” CNAS ar putea să conducă la concluzia că responsabilitatea prescripţiilor neînregistrate cade tot în cârca medicilor prescriptori.

Ceea ce urmează în comunicat este deja sfidare. CNAS solicita medicilor „să trateze în continuare cu toată responsabilitatea problemele medicale ale asiguraţilor şi să nu amâne acordarea tratamentelor necesare acestora”. Fără a se achita de responsabilitatea legală impusă de norme, fără a adresa nici cea mai mică urmă de scuză pentru traumele şi inconvenientele create, asiguratorul nostru naţional cere medicilor RESPONSABILITATE, ca şi cum ei ar fi cei de vină pentru blocarea consultaţiilor pacienţilor! Nu mai este de glumă! Ceva trebuie să se schimbe în atitudinea guvernanţilor sau a administratorilor, deoarece înţeleg mult prea anormal rolul şi responsabilităţile pe care le au şi mai ales relaţia cu asiguraţii şi electoratul în general!

Însă comunicatul transmite şi alte informaţii grave. „Circumstanţele apariţiei problemelor în funcţionarea PIAS, imediat după încetarea unui contract de mentenanţă, vor fi clarificate cu aportul unor specialişti.” Înţelegem că prăbuşirea sistemului poate fi pusă fără probleme pe seama firmei care a asigurat mentenanţa sistemului (îşi mai aduce cineva aminte ce firmă a câştigat licitaţia publică cu pricina?!!). Subiectul merită aprofundat deoarece se developează un mod de lucru, o formă de jaf atât de des uzitată: se câştigă un contract la o sumă modică, ulterior, chiar când se apropie expirarea lui apar probleme şi se solicită prelungirea şi mai ales mărirea valorii de contract. Refuzul poate duce la consecinţe precum cele de mai sus.

Nici soluţia de avarie, utilizarea specialiştilor IT proprii nu este o soluţie viabilă. În primul rând ca rolul principal în aceste echipe de IT „proprii” îl joacă ofiţeri STS, instituţie care de altfel şi găzduieşte serverele CNAS. Dacă aceşti specialişti au capacitatea de a gestiona milioanele de linii de cod ale programelor care alcătuiesc SIUI, de ce mai avem nevoie de mentenanţa externalizată?! Dacă mentenanţa externalizată costa milioane de euro pe an, cum să faci să-i determini pe informaticienii „proprii” să lucreze pe câteva mii de euro pe lună!? Şi dacă nu sunt capabili, de ce nu ai organizat tu CNAS licitaţie pentru contractul de mentenanţă din timp?! La aceste întrebări nu am răspunsuri, am numai supoziţii.

În opinia mea, asistăm la un sabotaj, la o arătare a pisicii, un şantaj, care se desfăşoară de ani buni, nu de azi de ieri. Aici se poate manifesta rolul SRI şi al DNA, dacă îi mai lasă cineva, atunci când milioanele de euro se duc pe ceva atât de imaterial sau greu de palpat, precum biţi şi linii de cod.

Între timp, noi, asiguraţi, medici şi chiar preşedinte al CNAS rămânem să ne uităm la note de fundamentare ca cea care a condus la emiterea ordinului 909/2018:

„La încercarea de transmitere de către un furnizor de servicii medicale sau farmaceutice în PIAS a unui serviciu, serverul returnează următoarea eroare:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soapenv:Envelope xmins:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/enveloper xmlns:xsd="http://www.w3.ord/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><soapenv:Body><ns1:validateReportResponse soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.orq/soapiencodincr xmlns:nsl ="http://siuiValidate.webservices.utils.svapnt.siveco.ro"><validateReportReturn xsi:type="soapenc:strâng" xmlns:soapenc="http://schemas.xm

code=8,quot;ERR01"Agtunable to extend table VALIDAT.SCOM_VALIDATE_REQUESTS partition P2018 by 8192 în tablespace VALIDAT_DATĂ ; Eroare SQL cu codul: 1688 ş,i mesajul: ORA-01688: unable to extend table VALIDAT.SCOM_VALIDATE_REQUESTS partition P2018 by 8192 în tablespace VALIDAT_DATĂ [DB 000007] [DB erroil&Itierror>Altierrors>Altiresponse></validateReportReturn,</ns1:validateRepor tResponse></soapenv:Body></soapenv:Envelope>

A fost afectată disponibilitatea PlAS, cu următoarele consecinţe:

• imposibilitatea validării on-line a serviciilor medicale, conform prevederilor legale în vigoare

• imposibilitatea transmiterii raportării serviciilor lunare în vederea decontării, fapt ce a condus la decizia de a declare indisponibilitatea sistemului.“





Aha! V-aţi prins? Decideţi dvs. ce să faceţi!



P.S. Ce este de făcut? Poate că odată şi o dată statul va apela la decizii în afară de dubiile existenţei unor parandărături, interese, trafic de influenţă şi alte fapte penale şi va alcătui un consorţiu pentru realizarea un audit cât se poate de transparent, care să nu mai protejeze pe nimeni din cei care au luat decizii greşite şi au permis să ajungem aici. După aceea, chiar dacă va trebui să o luăm de la zero, risipa va fi cu mult mai mică decât costurile zilnice ale unui sistem informatic care pedepseşte pe oricine are tangenţă cu el.

PS2 - Pozele sunt luate de pe un grup de FB - Pro SIUI - initiat astazi si care in citeva ore a adunat 147 de membri. Aici oricare medic va putea sa posteze capturile de ecran sau se va putea uita daca si alti colegi au aceeasi problema ca si el. Poate va fi si FB util la ceva!