Producători de Medicamente: Taxa clawback periclitează accesul pacienţilor la medicamente produse în România

Obligaţia de plată “clawback”, aplicată în mod discriminator fabricilor de medicamente din România, s-a dublat în ultimii 2 ani, periclitând accesul pacienţilor la medicamentele manufacturate în ţară şi viitorul unei ramuri economice cu valoare adăugată care trebuie să devină de importanţă strategică pentru România, susţine Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România, potrivit News.ro.

”Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România, PRIMER, avertizează că obligaţia de plată de tip “clawback”, care camuflează de fapt un impozit pe cifra de afaceri aplicat unităţilor de manufacturiere de medicamente, a crescut de la 12,3% în T3 2015 la 19,8% în T1 2017, proiectându-se o creştere de până la 26% în T3 2017”, anunţă PRIMER.

În opinia directorului executiv al patronatului, Dragoş Damian, “această dublare în mai puţin de 2 ani a impozitului pe cifra de afaceri, în condiţiile în care vânzările medicamentelor care fac obiectul acestui impozit au scăzut cu circa 10%, a făcut deja sau face ca medicamentele manufacturate în România să fie sau să devină nerentabile”.

“Cele peste 1500 de medicamente fabricate în ţară costă în marea lor majoritate mai puţin de 25 de lei în farmacie sau în spital. Toate sunt absolut esenţiale pentru a asigura un acces larg şi imediat al pacienţilor la terapii de un înalt nivel de calitate, eficientă şi siguranţă. Dublarea obligaţiei de plată “clawback” în mai puţin de doi ani fără nici o predictibilitate periclitează accesul pacienţilor la medicamentele fabricate în România şi are efecte profund negative asupra unei ramuri industriale pe care ţările din UE o consideră strategica”, precizează Damian.

O nouă strategie privind piaţa medicamentelor

După ce producătorii de generice au atras atenţia că din cauza majorării taxei clawback există riscul ca peste 2300 de medicamente, majoritatea ieftine, să dispară de pe piaţă, autorităţile au reacţionat, afirmând că se lucrează la o nouă strategie privind piaţa medicamentelor şi importatorilor.

Concret, reprezentanţii Ministerul Sănătăţii, în parteneriat cu specialiştii din Ministerul de Finanţe, de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, sub coordonarea prim-ministru, lucrează la strategia privind piaţa medicamentelor şi importatorilor.

”Pe fundalul discuţiilor recente privind medicamentele generice şi în urma îngrijorărilor transmise de Asociaţia Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR), dorim să facem următoarele precizări: Ministerul Sănătăţii este primul şi cel mai important avocat al drepturilor pacienţilor români. Sub nicio formă şi în niciun fel de circumstanţe, nu vom accepta ca dreptul pacienţilor la medicamente ieftine şi de calitate să fie pus sub semnul întrebării. În aceeaşi măsură, sub absolut nicio condiţie, nu vom permite ca medicamentele de pe piaţa românească să fie afectate în raport cu numărul, cantitatea sau preţul acestora”, arată un comunicat al MS.

În plus, Ministerul Sănătăţii şi Guvernul au la dispoziţie instrumente şi mijloace legale, pe care le vor folosi, pentru a se asigura că accesul cetăţenilor la medicamente ieftine şi de calitate nu este periclitat, a precizat MS.

”În acest sens, au avut loc mai multe runde de întâlniri şi consultări cu reprezentanţii producătorilor de medicamente din România, iar vocea lor a fost auzită. Suntem siguri că împreună vom găsi cele mai bune soluţii care să avantajeze pacienţii români, fără să afecteze însă activitatea companiilor. Ne dorim un parteneriat onest, corect şi transparent cu fiecare companie de medicamente care îşi desfăşoară activitatea în ţara noastră”, mai spun reprezentanţii ministerului.