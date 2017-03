Ministrul Sănătăţii promite că rezolvă problema medicamentelor oncologice

Ministrul Sănătăţii a anunţat că până în momentul de faţă are în avizare juridică cinci preţuri pentru cinci medicamente oncologice pentru copii.

"Acestea pot fi semnate în cursul zilei de azi. De asemenea, mai am nouă preţuri la care nu pot să umblu datorită faptului că în decembrie fostul ministru a modificat ordinul de nevoie speciale, iar stabilirea preţului se face prin raportare la cel mai mic preţ din cele 12 ţări de referinţă. Ştim foarte bine că, dacă găsim acest medicament într-una din aceste 12 ţări, care nu plăteşte clawback, firma nu îl va aduce la preţul respectiv în România şi eu nu voi putea să aprob un preţ mai mare, motiv pentru care am demarat procedura de schimbare a acestui ordin. Luni după-amiază nu pleacă nimeni din minister până nu dau drumul acestui ordin. Consider că este o procedură de urgenţă, consider că prin rectificarea acestui ordin vom putea să aprobăm preţurile medicamentelor de care aceşti copii au nevoie", a explicat demnitarul, potrivit agerpres