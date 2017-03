Ministrul Sănătăţii: „Contractul cu AKH pentru transplant pulmonar trebuie să continue. „Voi vedea raportul vizând Sfânta Maria”

Bodog a adăugat că luni va vedea raportul Agenţiei Naţionale de Transplant (ANT) privind Spitalul Sfânta Maria din Bucureşti. Potrivit preşedintelui ANT, Radu Deac, Spitalul Sfânta Maria va putea fi inclus în programul naţional de transplant, pentru transplantul de plămân, reevaluarea făcută miercuri arătând că se menţin condiţiile de la acreditare.

În lipsa specialiştilor, medicul român Igor Tudorache va veni de la Hanovra să opereze în spitalul bucureştean.

„Am fost foarte necăjiţi atunci când am fost informaţi de medicii de la Viena că au operat ultimul bolnav, deşi mai aveau pe listă alţi cinci români pentru transplantul pulmonar. Reevaluarea de ieri (miercuri, n.r.) a arătat că la Spitalul Sfânta Maria se menţin condiţiile de la acreditare pentru realizarea transplantului de plămân. De asemenea, Igor Tudorache, medicul român de la Hanovra, a spus că va veni să opereze în Spitalul Sfânta Maria", a precizat preşedintele Agenţiei de Transplant, Radu Deac, pentru News.ro

Totodată, pentru ca pacienţii români aflaţi pe listă la Viena să nu aibă de suferit până când Spitalul Sfânta Maria va definitiva anumite contracte care au expirat, preşedintele Agenţiei Naţionale de Transplant a trimis o scrioare la Eurotransplant, prin care a solicitat prelungirea acordului cu România.

"Am trimis o scrisoare la Eurotransplant prin care am solicitat prelungirea cu un an a acordului privind transplantul de plămâni. Contractul care expiră în 31 martie a fost pe durata a şase luni. Acum noi am anunţat că Spitalul Sfânta Maria întruneşte condiţiile pentru realizarea transplantului de plămân, aşa cum au fost la acreditare, deci, după ce reînnoieşte contractele medicilor, pot să decidă data la care încep să facă transplant de plămân", a adăugat profesorul Deac, potrivit sursei citate.

Spitalul AKH a reziliat contractul

Spitalul AKH din Viena, unitatea sanitară la care erau trimişi bolnavii din România cu indicaţie de transplant, a reziliat contractul cu statul român. Tot aici se făceau şi monitorizările celor care au beneficiat deja de un transplant de plămâni.

"Am primit o scrisoare pe mail vineri, în care se spunea că, din cauza faptului că a scăzut capacitatea centrului, pacienţii din România nu vor mai fi primiţi la tratament. Imediat am luat legătura cu preşedintele ANT şi a spus că va apela la Eurotransplant. O situaţie similară a avut loc şi anul trecut. Ei spun că este legat strict de spaţiu, au făcut şi o structură de chirurgie vasculară şi spaţiul este redus. Dar noi am dat plămâni la Viena", a spus Bodog.

Spital fără specialişti

Spitalul "Sfânta Maria" din Capitală este singurul acreditat pentru astfel de intervenţii, însă nu există niciun specialist care să fi făcut vreodată transplant în mod independent.

La sfârşitul anului trecut însă, fostul ministru Vlad Voiculescu declara că este anormal ca un centru de transplant pulmonar să fie acreditat, în condiţiile în care nu poate asigura îngrijirea pacientului după efectuarea operaţiilor, perioada de convalescenţă fiind considerată etapa critică a procesului de transplant de plămâni.

"Avem suspiciuni serioase că Spitalul Clinic Sfânta Maria a fost acreditat sub presiune politică”, spunea acesta.