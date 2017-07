Medicul Gheorghe Burnei nu se mai întoarce în sala de operaţii, la privat

„Gral Medical nu are în prezent secţie de ortopedie, dotarea secţiilor existente este orientată către chirurgia oncologică, iar tratamentul este ţintit către adulţi şi nu către copii. Afirmaţiile legate de posibila colaborare au fost asumate in mod solitar de catre băiatul medicului pe pagina proprie dintr-o retea cunoscută de socializare", susţine clinica într-un comunicat, precizând că „Gral Medical nu a incheiat nicio forma de colaborare cu medicul Burnei Gheorghe si nu are configurat în softul medical servicii medicale si orar pentru specialitatea ortopedie", potrivit News.ro.

Medicul Gheorghe Burnei, trimis în judecată pentru luare de mită, nu are voie să profeseze într-un spital de stat, pe numele său fiind formulate mai multe plângeri pentru malpraxis. În schimb, potrivit anunţului publicat pe Facebook, Burnei se reîntoarce în sala de operaţie. „Vă anunţ pe această cale că Prof. Dr. Gh. Burnei va începe consultaţiile şi anumite intervenţii chirurgicale împreuna cu subsemnatul, la Clinica **** din 19.07.2017. Programările se fac la tel ***** Din păcate consultaţiile şi intervenţiile vor fi contra cost deoarece Dl Prof, nu are înca voie să profeseze la spitalul de stat datorită deciziei procurorilor”, precizează medicul Cristian Burnei. Potrivit preşedintelui Colegiului Medicilor din România, doctorul Gheorghe Borcean, în prezent nu există vreo sancţiune dată medicului Gheorghe Burnei, prin care acesta să piardă dreptul de a opera. „Nu există vreo decizie referitoare la vreo sancţiune care să mi se fi adus la cunoştinţă pe speţele pe care s-a discutat în ultimele luni. O a doua variantă prin care unui medic i se poate interzice profesarea medicinei este atunci când se dă o decizie definitivă într-un dosar iar acea decizie este adusă la cunoştinţa Colegiului Medicilor din România. În prezent, nu avem o astfel de decizie de la magistraţi”, a explicat Borcean. Acesta este de părere că până în prezent, acuzaţiile aduse medicului Burnei nu au fost dovedite şi că este firesc ca acesta să treacă printr-un proces de reabilitare profesională, chiar şi într-un spital privat. „E o asumare pe care şi-o ia angajatorul său care este obligat să verfice statusul profesional al medicului”, a completat Borcean. Reacţia conducerii Gral Medical Contactat telefonic de agenţia de presă News.ro, unul dintre întemeietrorii Gral Medical, dr Robert Şerban a declarat că a fost dat acordul de principiul. „Da, avem un acord de principiu. Legat de intervenţiile chiurgicale, aşteptăm o decizie a Direcţiei de Sănătate Publică cu privire la circuite. Dacă cele pe care le avem sunt în regulă sau dacă ar fi nevoie de alte circuite. Astfel ca domnul profesor să poată demara operaţiile", a explicat medicul Robert Şerban. Contactat telefonic de News.ro, managerul Spitalului "Marie Curie"din Bucureşti, Dan Buzatu a spus că profesorul Gheorghe Burnei nu a mai mers la spital după ce procurorii i-au interzis acest lucru. „Profesorul Burnei nu a mai venit la spital, de când i-a fost interzis acest lucru. Am primit decizii judecătoreşti prin care profesorul nu mai are voie să consulte şi să opereze în spitalul nostru", a precizat managerul unităţii sanitare. Acuzaţiile aduse de procurori Dosarul în care renumitul chirurg Gheorghe Burnei a fost trimis în judecată, fiind acuzat de luare de mită, a fost înregistrat la Tribunalul Bucureşti pe 8 iunie. Anul trecut, în luna decembrie, anchetatorii l-au acuzat pe Burnei de luare de mită, dar şi de malpraxis. Anchetatorii susţinut că, în perioada 26 octombrie – 24 noiembrie 2016, medicul ar fi luat de 15 ori mită de la părinţii unor copii internaţi la Spitalul „Marie Curie”, pe care i-a operat sau doar i-a consultat, sumele primite fiind între 50 de lei şi 1.350 de euro. Totodată procurorii mai arată că Gheorghe Burnei îi obliga pe părinţii copiilor operaţi de el să cumpere proteze de la firma Argonmed, care în schimb îi plătea vacanţele cu familia în străinătate şi deplasările la congrese. Burnei folosea atât proteze omologate, cât şi dispozitive medicale pe care le folosea în experimente pe copii, ce erau confecţionate artizanal de cunoştinţe ale medicului de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică si Tehnica Masurării, potrivit procurorilor. „În categoria experimentelor pe copii sunt incluse şi intervenţiile chirurgicale efectuate cu oase de vită fierte sau cu filtre de tanc sau cu BVC”, au mai scris procurorii. Pe numele lui Gheorghe Burnei au fost depuse zeci de plângeri de pacienţi şi părinţi ai pacienţilor operaţi de medic. „Medicii care au intrat cu Gheorghe Burnei în operaţie spun că de multe ori acesta a făcut operaţii ilegale. De exemplu, unui copil i-ar fi montat grefe de şold cu oase de vită cumpărate de la măcelărie. Pentru a le steriliza, medicul le-ar fi fiert pe aragazul spitalului. Cum era de aşteptat, la scurtă vreme de la operaţie, rana micuţului s-a suprainfectat, asistentele fiind nevoite să scoată cu polonicul puroiul din rană. Într-un final, copilul a rămas cu un picior mai scurt, povestesc revoltaţi colegii celebrului chirurg. Aceştia au explicat că, potrivit legii, grefele de oase folosite atât la copii, cât şi la adulţi, trebuie să provină fie de la aceeaşi persoană, fie de la altă persoană conform regulamentelor care se aplică în cazurile de transplant. Aceste grefe se depozitează în congelatoare speciale la -80 de grade şi se sterilizează cu raze gamma”, au arătat procurorii. Acuzaţiile de luare de mită Potrivit medicilor de la Clinica de Ortopedie a Spitalului Marie Curie, calvarul pentru copii duşi la medicul Gheorghe Burnei, cât şi pentru părinţii acestora începea încă de la primul contact cu şeful secţiei. Pe motiv că este singurul din lume care poate face anumite operaţii, chirurgul se prezenta părinţilor ca fiind o persoană foarte ocupată lăsându-le astfel impresia că le face un mare privilegiu acceptând să se ocupe de copiii lor. Ulterior îi chema de mai multe ori la control, într-un final îi interna, dar amâna în mod repetat intervenţiile chirurgicale până când îi determina pe părinţi să îi dea bani. Au fost cazuri când chirurgul ar fi cerut mită mascată în sponsorizări „pentru spital”. De obicei asta se întâmpla când voia să meargă la congrese în străinătate. Aşa a procedat şi pe 21 noiembrie anul acesta când i-a cerut unei mămici suma de 1350 de euro ca donaţie ca să-I opereze copilul. Doctorul intenţiona să plece la un congres în Barcelona şi de aceea nu a încheiat niciun contract de donaţie valabil între aparţinător şi spital. De altfel, anchetatorii au găsit la percheziţii zeci de plicuri cu bani în cărţile din biblioteca de la Spitalul "Marie Curie”. Peste 7000 de euro se aflau în cărţile chirurgului. Unii părinţii audiaţi în acest dosar au povestit că medicul nu opera dacă nu primea bani. Alţii însă au mărturisit că medicul nu a condiţionat actul medical de plic. Procedeul Burnei Chirurgii de la Spitalul Marie Curie povestesc că, nu de puţine ori, doctorul Gheorghe Burnei le-a făcut unor copii implanturi neomologate de Agenţia Naţională a Medicamentului. Medicul numea aceste operaţii „procedeul Burnei” şi susţinea de fiecare dată că acesta urma să fie recunoscut internaţional. Nu s-a întâmplat însă pentru că nu a reuşit să convingă niciun specialist străin, dar nici român că implantul fabricat la Institutul Naţional de Mecanică Fină sau bucata de piatră de biovitroceramică provenită de la filtrele de tancuri fabricate la Zărneşti sunt extraordinare. Asta pentru că după operaţii, cei mai mulţi dintre pacienţi nu şi-au mai putut folosi aparatul locomotor în care chirurgul a intervenit cu aceste implanturi neomologate.