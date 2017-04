Mai multe organizaţii nonguvernamentale cer preşedintelui României să consulte Comisia de la Veneţia pe tema redefinirii familiei

Scrisoarea, adresată preşedintelui Klaus Iohannis, preşedintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, şi preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, argumentează că redefinirea conceptului de familie ca fiind „căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie" încurajează comportamentele discriminatorii, iar Comisia de la Veneţia ar pute veni ca garant al respectării statului de drept şi al drepturilor omului.

"Organizaţiile semnatare solicită Preşedintelui şi Parlamentului României să iniţieze consultarea Comisiei de la Veneţia pentru Democraţie prin Lege privind propunerea legislativă PL-x 127/2017, pentru restrângerea definiţiei familiei în Constituţie. Actualul impas procedural în ceea ce priveşte demersurile de redefinire a familiei în Constituţie, riscul de restrângere a dreptului la viaţă privată şi de familie, dar şi de încurajare a unor comportamente discriminatorii fac necesară solicitarea ajutorului din partea Comisiei de la Veneţia ca instituţie cu expertiză, garant în respectarea statului de drept şi a drepturilor omului", se arată într-un comunicat de presă, potrivit News.ro

Totodată, potrivit semnatarilor, Comisia de la Veneţia ar putea spune dacă modificarea Constituţiei în sensul dorit de Coaliţia pentru Familie şi procedura de organizare a referendumului constituţional pornit pe baza iniţiativei cetăţeneşti respectă recomandările Comisiei de la Veneţia.

„Orice modificare a Constituţiei, cât şi legislaţia punctuală pentru organizarea referendumului constituţional trebuie să respecte recomandările făcute de Comisia de la Veneţia în Opinia sa referitoare la România din 2014 şi în ghidul de standarde pentru modificarea constituţiilor elaborat în 2010 de această instituţie", spun ONG-urile.

ONG-urile arată că modificarea definiţiei familiei în Constituţie ca fiind „căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie" exclude de sun protecţia Constituţiei famiiile monoparentale, de exemplu.

Din acest motiv, subliniază acestea, este nevoie de o clarificare şi din punctul de vedere al familiilor care "nu sunt bazate pe căsătorie", respectiv familiile formate în baza uniunii consensuale, familiile monoparentale sau familiile extinse.

Cine sunt semnatarii petiţiei

Scrisoarea este semnată de Coaliţia anti-discriminare, ActiveWatch, Agenţia Împreună, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), ARAS - Asociaţia Română Anti-SIDA, Asociaţia ANAIS, Asociaţia E-Civis, Asociaţia E-Romnja, Asociaţia Maatka Phi, Asociaţia pentru Libertate si Egalitate de Gen- A.L.E.G., Asociaţia RHRN - Romanian Harm Reduction Network, Asociaţia Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă, Asociaţia Umanistă Română, Asociaţia ACCEPT, Asociaţia Carusel, Asociaţia Mame pentru Mame, Asociaţia MetruCub - resurse pentru cultură, Asociaţia MozaiQ LGBT, Asociaţia Necuvinte, Asociaţia Viitorul Tinerilor, ASUR - Asociaţia Secular-Umanistă din România, ATELIERE FĂRĂ FRONTIERE, Be An Angel Romania, Cluj-Napoca, Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului (ACTEDO), Centrul de Studii Internaţionale, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi - CEDCD, Centrul FILIA, Centrul pentru Inovare Publică, Centrul pentru Studiul Democraţiei, CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, Consiliul Tineretului din România (CTR), ECPI - Centrul Euroregional pentru Iniţiative Publice, FRONT, Fundaţia Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Fundaţia PARADA, Fundaţia Raţiu pentru Democraţie, Funky Citizens, Grow Up Romania, Institutul pentru Politici Publice, Les Sisterhood Cluj, MCA România – Centrul pentru Monitorizarea şi Combaterea Antisemitismului în România., RiseOUT, Romanian Women's Lobby, Societatea Academică din România, Societatea de analize feministe AnA, Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală (SECS), Societatea Independentă Română a Drepturilor Omului - SIRDO şi Tineri pentru Tineri.