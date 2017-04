INTERVIU Raed Arafat, despre exerciţiul de alarmare de săptămâna viitoare: „Pornim sirenele ca să pregătim populaţia în caz de urgenţă“

„Ultima ţară care a făcut o asemenea testare a sirenelor este Germania”, a explicat medicul, subliniind că deşi o parte din sirene sunt modernizate, altele sunt vechi şi ar putea pica testul derulat în perioada 18-21 aprilie. În acest interval sirenele vor suna alternativ în Capitală şi în judeţe între orele 10 şi 15. Oamenii vor auzi semnalul de alarmare, care este compus din cinci sunete, fiecare având o durată de 16 secunde. Autorităţile le recomandă cetăţenilor să îşi păstreze calmul pe toată durata exerciţiului.

Adevărul: De ce este nevoie de un astfel de exerciţiu?

Doctorul Raed Arafat: În primul rând, el este necesar pentru a testa sistemul. În al doilea rând, vrem să informăm populaţia astfel încât să înţeleagă semnificaţia acestor sunete pe care poate să le audă oricând. Oamenii trebui să înveţe ce înseamnă acele sunete, trebuie să ştie ce înseamnă fiecare modalitate prin care sunt utilizate sirenele. E normal să facem astfel de teste o dată la câţiva ani. Ultima ţară care a făcut un astfel de exerciţiu este Germania. Scopul exerciţiului este de a testa, de a verifica şi de a evalua impactul asupra populaţiei.

Ce înseamnă asta mai exact?

Vrem să verificăm dacă lumea le-a auzit. Spre exemplu, noi nu ştim dacă aceste sirene se aud în apartamentele care sunt foarte bine izolate. Vrem să vedem dacă ele sunt suficiente pentru a anunţa un dezastru. Asta pentru că în multe ţări sunt necesare şi sisteme complementare de alarmare a populaţiei. Noi, pe lângă introducerea aplicaţiei DSU, am încheiat parteneriate cu televiziunea şi radioul public, şi cu o televiziune privată şi am trimis la toate celelalte medii de informare solicitări de a încheia acorduri cu ele pentru a putea alerta populaţia în cazul unor situaţii de urgenţă. Ideea este că niciodată nu depinzi de un singur sistem de alertare. Sistemul cu sirenele trebuie testat. O parte din el, mai ales în zonele barajelor, a fost modernizat, dar în alte zone este încă foarte vechi, dar nu este îndeajuns să îl avem doar pe acesta şi trebui să îl completăm cu alte sisteme moderne care să ne permită să ajungem rapid la cetăţeni.

Pentru ce tip de dezastre sunt folosite sirenele?

Putem folosi sirenele dacă, spre exemplu, se rupe un baraj. Sau dacă vine o viitură foarte mare. Practic, oamenii pot să fie evacuaţi în timp util şi duşi la adăposturi. Dacă ne confruntăm, Doamne fereşte!, cu un atac aerian, folosim aceste sirene, fie pentru prealarmare, fie pentru alarmare. De exemplu, în zona Cernavodă, ele pot fi utilizate inclusiv dacă avem de-a face cu o problemă radionucleară.

Cum poate populaţia să îşi dea seama despre ce fel de alertă e vorba?

Sunetul sirenei este acelaşi însă durata şi numărul repetărilor avertizează asupra problemei cu care ne confruntăm. De pildă, dacă este un dezastru în general, sirenele sună de cinci ori câte 16 secunde. Dacă este o prealarmă aeriană, sună de trei ori câte 32 de secunde. Dacă este o alarmă aeriană reală o să sune de 15 ori câte patru secunde fiecare. Iar încetarea alarmei de orice tip înseamnă un sunet continuu care durează două minute. Timpii sunt stabiliţi la nivel internaţional, ei sunt folosiţi de Mecanismul de Protecţie Civilă, nu sunt specifici României.

Cum ar trebui să reacţionăm în următoarele zile?

Sirenele vor fi testate între orele 10.00 şi 15.00, dar asta nu înseamnă că ele vor suna încontinuu. Practic, le testăm ca să se ştie de ele, dar nu ne aşteptăm neaparat la o reacţie efectivă a populaţiei. Vrem ca populaţia să înţeleagă semnificaţia lor. Nu vor fi luate măsuri speciale pentru copii. În ceea ce priveşte partea de informare şi pregătire în şcoli, pompierii vor lua în discuţie şi utilitatea acestui sistem de alarmare cu ajutorul sirenelor.

Ce măsuri veţi lua în urma acestui exerciţiu?

Vom elabora un raport şi dacă se dovedeşte că unele sirene trebuie înlocuite o vom putea face prin diferite programe locale sau europene. Acesta e şi motivul pentru care le testăm şi facem un raport pe funcţionalitatea lor. E firesc să ştim în ce stadiu suntem şi dacă este nevoie de anumite adaptări sau modificări aduse acestui sistem de alertare.

Ce s-a schimbat după simularea pentru cutremur de anul trecut?

Au fost făcute mai multe îmbunătăţiri în sistem în baza lecţiilor pe care le-am învăţat anul trecut. Au fost modificate diferite proceduri, s-au adus îmbunătăţiri la modul de lucru. Toate aceste schimbări urmează să fie testate anul acesta când vom face o nouă simulare, în semestrul doi al acestui an. O altă modificare adusă e legată inclusiv de Centrul de Comandă. În plus, spre deosebire de anul trecut, anul acesta vom folosi şi containerele de lucru de căutare salvare urbană, pe care în 2016 nu le aveam. Ele vor fi utilizate în acest an la simulare. Practic, vom interveni cu echipamente specifice de căutare salvare. Primele au sosit în decembrie 2010, anul acesta mai primim câteva, sunt achiziţionate cu bani europeni. Cert este că ele vor fi distribuite în toate judeţele ţării. Exerciţiul acestui an va fi mai complex decât cel de anul trecut.

Aţi stabilit şi o dată pentru acest exerciţiu?

Nu. Se ştie doar că va avea loc, dar decizia va fi luată de autorităţi. Ideea este să fim pregătiţi.

Cinci sunete

De marţi până vineri, locuitorii Capitalei şi cei din judeţele ţării vor auzi semnalul de alarmare, compus din cinci sunete a câte 16 secunde fiecare, în intervalul orar 10,00 — 15,00. De asemenea, în funcţie de caracteristicile tehnice, vor fi testate şi echipamentele care permit transmiterea mesajelor de avertizare vocală către populaţie.