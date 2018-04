Dr. Simona Tivadar: „Ţara e confiscată de ţoape şi infractori şi nu ştiu care e o specie mai dăunătoare“

Redăm mai jos integral postarea:

„Asta o să fie una dintre rarisimele mele postări de jale: constat în fiecare zi că sunt contemporană cu dispariţia poporului român, aşa cum îl ştiam eu. Cei mai harnici, mai întreprinzători , mai serioşi şi mai blînzi oameni au emigrat si continuă să plece masiv, de la cel mai bun căpşunar sau dulgher până la cel mai bun medic sau cea mai strălucită minte de savant; e un exod înspăimîntător.