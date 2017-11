De ce a ajuns Spitalul de Arşi să fie ocolit ca ciuma de pacienţi

Mizeria din saloane, infecţiile intraspitaliceşti şi lipsa de medicamente sunt doar câteva dintre motivele pentru care unităţile sanitare din Capitală nu mai au clienţi. Românii care îşi permit preferă să meargă în clinicile private, altădată ocolite de pacienţi pe motiv că „medicii buni sunt la stat”, iar cei care nu îşi permit au ajuns să renunţe să mai meargă în spitale pentru a se trata. În această situaţie este şi Spitalul de Arşi din Capitală, cel mai mare spital de profil din ţară, care trece printr-o criză fără precedent. Aceasta a debutat în 2014 atunci când procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti au săltat mai bine de jumătate din personalul medical, pe motiv că făcea – pe şpăgi – operaţii estetice pe care apoi le deconta la Casa de Asigurări de Sănătate.

Descinderile de atunci au fost doar o avanpremieră pentru tragedia de la Colectiv, care a evidenţiat, de fapt, că spitalul este inadecvat după ce mulţi dintre tinerii răniţi în incendiu au murit la terapie intensivă din cauza infecţiilor intraspitaliceşti. În prezent, deşi Secţia ATI a fost modernizată, în Spitalul de Arşi nu mai ajung la fel de mulţi bolnavi. O recunoaşte chiar doctorul Cristian Niţescu, directorul medical interimar. „Nimeni până la Colectiv nu s-a interesat de această patologie. Iar de atunci nu s-a rezolvat nimic. Dacă nu se începe de la zero până la capăt se pierde timpul. Spitalul nu are cum să se gospodărească singur. De exemplu, un tratament al unui mare ars în ceea ce priveşte costurile este în general 200.000 de euro, dar în România nu se decontează niciodată mai mult de 15.000 de euro. De aici, restul sunt vorbe în vânt. Numărul de pacienţi a scăzut, şi în plus, noi avem acum doar cinci paturi de terapie intensivă în loc de 10, câte aveam înainte”, a explicat, pentru „Adevărul“, Cristian Niţescu, directorul medical interimar de la Spitalul de Arşi din Capitală.



„E o problemă spinoasă acolo“



„Adevărul este că e un spital inadecvat, condiţiile nu sunt bune, chiar dacă secţia de terapie intensivă a fost renovată, ea este direct conectată la tot fluxul din spital. Aşa că renovarea a fost ceva între o măsură de imagine şi o nevoie reală. Iar oamenii au văzut ce infecţii intraspitaliceşti sunt acolo şi la ce se expun. Şi preferă să meargă în alte spitale. Fie faci un program de arsuri şi asta înseamnă că îi asiguri finanţarea indiferent că apar sau nu apar arşii, fie îi laşi pe sistemul de asigurări de sănătate, în care, dacă nu vin clienţii, nu vin banii. E o problemă spinoasă acolo. După ancheta din 2014 în care a fost implicat jumătate din personal, medicii au fost descurajaţi să mai facă chirurgie plastică în spital, prin urmare, bani nu mai au la fel ca înainte”, este de părere medicul Sorin Paveliu, specialistul în politici de sănătate al Societăţii Academice Române.



„Fiecare a făcut ce a vrut acolo“



La rândul său, Vasile Barbu, preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor (ANPP), spune că nu doar infecţiile intraspitaliceşti stau la baza acestui declin al Spitalului de Arşi din Capitală, ci şi managementul defectuos şi lipsa materialelor sanitare.

„Spitalul e foarte prost gestionat, fiecare a făcut ce a vrut acolo, iar asta s-a văzut foarte clar în 2014, când ancheta făcută de procurori a scos la iveală ce făceau medicii de acolo. Cei care au rămas s-au complăcut în situaţia respectivă, nu s-au mai implicat de niciun fel. Oricum, majoritatea lucrează în privat şi fac chirurgie estetică. În saloane este mizerie, în secţii se găseşte piocianic, puţini pacienţi care ajung acolo scapă cu viaţă, mai ales dacă vorbim de mari arşi”, a arătat reprezentantul pacienţilor.

Alternativele celor care au arsuri nu sunt foarte multe. Chiar şi cei cu arsuri minore, care ar putea fi îngrijite în ambulatoriu, ocolesc unitatea medicală, completează Barbu. „Pacienţii sunt expuşi multor riscuri. Singura soluţie e regândirea întregului spital. Din păcate, constatăm că au trecut doi ani de la Colectiv şi nu s-a făcut nimic în direcţia aceasta, deşi s-a tot vorbit despre arsuri”, a mai spus reprezentantul pacienţilor.

În prezent, în Capitală mai există 10 paturi de mari arşi la Spitalul Floreasca şi alte trei la Spitalul Bagdasar Arseni. Recent, ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, anunţa că trei secţii de arşi vor fi înfiinţate la Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Târgu-Mureş, în condiţiile în care săptămânal există apeluri legate de pacienţi cu arsuri care au nevoie de asistenţă medicală, iar capacitatea unităţilor sanitare fiind complet depăşită.