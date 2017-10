Epidemia de rujeolă evoluează cu paşi repezi. România se apropie de 10.000 de cazuri la nivel naţional

Concret, potrivit ultimei raportări de la Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP), au fost confirmate 9.539 de cazuri de rujeolă la nivel naţional, 118 din ele fiind depistate în ultima săptămână. În ceea ce priveşte distribuţia cazurilor pe judeţe, cele mai multe s-au înregistrat de la debutul epidemiei în judeţul Timiş, respectiv 1228, în Caraş-Severin, cu 1111 şi în Arad, cu 1014 cazuri.

La pol opus, cele mai puţine cazuri au fost înregistrate în judeţele Vrancea, Constanţa şi Maramureş. Referitor la cele 118 cazuri depistate de medicii specialişti, acestea s-au ivit în judeţe precum Neamţ, Braşov şi Harghita, potrivit statisticii Ministerului Sănătăţii.

De departe, cea mai afectată categorie este cea a micuţilor cu vârste cuprinse între 1 - 4 ani, dar şi cea a bebeluşilor care au sub un an. Mai exact, 1820 de micuţi care au sub 12 ani au fost afectaţi de boală, în timp ce 3.717 se încadrează în categoria de vârstă 1 - 4 ani. Următoarea categorie de vârstă în rândul căreia rujeola a provocat un număr mare de îmbolnvăriri este cea a copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 şi 9 ani.

La grădiniţă e cel mai mare pericol