Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe din ţară

Concret, sub avertizare Cod galben de ceaţă şi izolat burniţă se afllă judeţele Cluj, Sălaj, Satu-Mare, Bistriţa Năsăud şi Maramureş, între orele 07.15 - 10.00.

De asemenea, între orele 07.15 - 11.00 se află sub Cod galben judeţele Sibiu, Mureş, unde se va semnala ceaţă care va reduce vizibilitatea local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

Totodată, între orele 07.10 - 11.00, judeţul Bihor se va afla sub Cod galben de ceaţă.