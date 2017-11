Cod galben de ceaţă în 21 de judeţe, vizibilitatea fiind scăzută. Poliţiştii recomandă prodenţă sporită în trafic

Şi pietonii, bicicliştii şi căruţaşii trebuie să fie conştienţi că pe timp de ceaţă sunt mai greu vizibili în trafic.





Potrivit meteorologilor, sunt sub cod galben de ceaţă densă, până la ora 8.00, judeţele Sălaj, Satu Mare, Maramureş, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Olt, Dolj şi Mehedinţi. Aici se va semnala ”ceaţă care reduce vizibilitatea local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri”.





De asemenea, sunt sub avertizare cod galben de ceaţă, până la ora 9.00, judeţele Teleorman, Giurgiu,Vrancea, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, Botoşani şi Suceava.





Ceaţa va persista până la ora 10.00 în judeţele Alba, Harghita, Sibiu şi Mureş.





În aceste condiţii, poliţiştii recomandă tuturor categoriilor de participanţi la trafic prudenţă sporită.





”Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare. Pentru aceasta, oglinzile retrovizoare trebuie să fie reglate corespunzător”, precizează poliţiştii.





Potrivit acestora, în condiţii de ceaţă densă, trebuie folosite şi luminile de ceaţă.





De asemenea, pietonii, bicicliştii şi căruţaşii trebuie să fie conştienţi de faptul că pe timp de ceaţă sunt mai greu vizibili în trafic.