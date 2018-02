Roxana Dumitrache a absolvit London School of Economics and Political Science și Facultatea de Științe Politice din cadrul SNSPA, ca șefă de promoție.

A coordonat cercetări de teren dedicate dimensiunii de gen în clivajele religioase și modului în care segregarea socială se reflectă în arhitectura orașelor din Albania și Kosovo. În 2007, primește o bursă a Institutului Cultural Român și participă la un program al Russian and East European Institute, la Indiana University, Bloomington, SUA, cu o analiză a videogramelor Revoluției Române din decembrie, 1989.

Publică articole și studii în diverse reviste de specialitate din România și din Marea Britanie. Câteva dintre acestea: Reification and Essentialism in Political Constructions of Group Identities (European Institute, LSE, 2012), Colonization of Female Sexuality: The Capabilities Approach (Political Perspectives, vol 2, no 4, January, 2010), co-autor al lucrării EU Civis- Civil Europe-Civil Romania(European House, Hungary and The World of NGOs, Austria), tradusă în limba engleză, maghiară și germană.

În cadrul Comisiei Europene a coordonat activitatea de cercetare pentru două dintre viitoarele politici și directive pentru statele membre, punând accentul pe egalitatea de șanse și nediscriminare.

„Feminismul nu e nici un teren de joacă pentru niște minți antrenate, nici un teren de luptă înverșunată împotriva bărbaților. E o reconstrucție critică a realității și a proiectelor politice care trebuie să reprezinte o umanitate nesegregată. Și oricât de mult obosește sau scoate din sărite și oricât de des aș auzi că mă sprijin de feminism ca să arăt că lumea în care trăim nu e uneori foarte prietenoasă cu femeile, cred că feminismul poate fi (și) salvator.“