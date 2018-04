Vizita Vioricăi Dăncilă în Israel, ţinută la secret de Guvern. Nelu Barbu: „Nu am de făcut niciun anunţ“. Surse : Premierul va fi mâine în  Israel

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat marţi la sfârşitul conferinţei de presă că nu are de făcut niciun anunş cu privire la programul Vioricăi Dăncilă, ezitând astfel să răspundă la întrebarea ce viza vizita premierului în Israel.

„Programul premierului este anunţat de fiecare dată de către biroul de presă, dacă este ceva de anunţat vă va anunţa biroul de presă. Eu în acest moment nu am de făcut niciun anunţ cu privire la programul premierului pentru perioada următoare”, a declarat Nelu Barbu.

Potrivit surselor Adevărul, Viorica Dăncilă ar urma să plece miercuri într-o vizită în Israel pentru a discuta despre mutarea ambasadei României la Ierusalim. Conform informaţiilor publicate oficial de Guvern, în şedinţa de miercuri au fost adoptate cinci memorandumuri, însă niciunul nu are legătură cu mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Ba, mai mult, întrebat de jurnalişti dacă a fost adoptat documentul care viza Ambasada României din Israel, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu, a răspuns: „Eu nu am văzut un memorandum de acest gen“.

Cu toate acestea, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat joi seară la Antena 3 că Guvernul a adoptat un memorandum prin care s-a decis mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, iar acest gest are “o valoare foarte mare pentru administraţia americană”, deoarece România este al doilea stat după SUA care face acest lucru.

„Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentreu mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate părea un lucru puţin important. Are valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru, în primul rând o valoare simbolică pentru un stat care are o influenţă nemaipomenită în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relaţii speciale de foarte mulţi ani, un stat în care sunt peste 500.000 de români, are o valoare foarte mare pentru administraţia americană”, a spus Liviu Dragnea.