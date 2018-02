Dăncilă, despre europarlamentara Ana Gomes: Însăşi Portugalia a vrut să îi retragă imunitatea pentru defăimarea propriei ţări

Eurodeputata socialistă Ana Gomes, membră a familiei europene din care face parte şi PSD, a declarat, la RFI, că dacă cineva dezinformează Bruxellesul în privinţa justiţiei din România acela este chiar Guvernul PSD-ALDE. „Oficialii europeni nu sunt proşti, ei obţin informaţii din multe surse din România. Socialiştii nu pot închide ochii în faţa corupţiei”, susţine Ana Gomes.







„Dacă cineva îi dezinformează pe oficialii europeni, Guvernul României este cel care face asta, pretinzând că această reformă a justiţiei nu are nimic de-a face cu lupta anticorupţie şi omiţând faptul că există o anchetă foarte serioasă a OLAF, care lansează acuzaţii foarte grave la adresa multor oameni din România din diverse zone ale administraţiei, dar în special în partidul de guvernare, condus de domnul Liviu Dragnea. Cred că nu doar cetăţenii români au o problemă. Şi noi în familia socialiştilor avem o problemă dacă nu putem să vedem şi să cerem responsabilitate din partea unui partid, a unui Guvern, care e controlat întrucâtva de un individ care este acuzat de corupţie atât de autorităţile naţionale, cât şi de cele europene. Deci nu cred că există o dezinformare, ci tentative de dezinformare a oficialilor europeni, dar oficialii europeni nu sunt proşti, ei obţin informaţii din multe surse din România”, a declarat, pentru RFI, europarlamentara Ana Gomes.



“După părerea mea e o declaraţie total neinspirată. Doamna Ana Gomes, însuşi Portugalia a vrut să îi retragă imunitatea pentru defăimarea propriei ţări. Cred că putem să o asemănăm cu doamna Monica Macovei. E membră a fundaţiei Friends of Europe, patronată de domnul Soros, deci nu e în necunoştinţă de cauză a ceea ce vrea să inducă în România. Consider că şi-a depăşit atribuţiile de europarlamentar. Am discutat la Bruxelles cu oficialii europeni despre legile justiţiei şi i-am rugat să luăm legătura când e nevoie. Au fost întru totul de acord. Această privire la general nu e corectă. Inclusiv doamna Ana Gomes nu spune ce e incorect şi ce nu se poate aplica. Sunt intenţiile unui om care vrea să iasă în evidenţă.”, a declarat Viorica Dăncilă la România TV.