Viorica Dăncilă, "întâlnire de lucru" la Antena 3: Nu putem vorbi decât de creşteri, nu de reduceri salariale

Antena 3: Care-i realitatea cu creşterile salariale?

V. Dăncilă: Nu putem vorbi decât de creşteri salariale, nu de reduceri. În Sănătate, au crescut salariile de la 1 Martie cu procente între 70% şi 120%. În Educaţie, vorbim de creşteri de 20%. Doamna Olguţa Vasilescu a explicat de ce în luna februarie au existat unele salarii mai mici.

Cum a reacţionat preşedintele Iohannis?

E ca şi cum eu discut acum cu dvs, ne vede o ţară întreagă, iar mâine apare un comunicat în care văd alte lucruri discutate. Am vorbit despre legea salarizării. Doamna Olguţa Vasilescu a vorbit, concret, despre lucruri concrete din Educaţie şi Sănătate. A fost o discuţie calmă, aşezată.

Nu a fost război.

Nu. Am fost foarte uimită de comunicat. Ori a fost scris înainte, ori cineva a scris comunicatul şi domnul preşedinte nu l-a citit. De asta am şi cerut publicarea stenogramelor. Nu mi s-a răspuns. Am avut după noi copii cu fluturaşii celora cu salarii mărite. Am avut senzaţia că domnul preşedinte a fost de acord cu ce am discutat. Domnul preşedinte putea să redea realitatea. Eu nu vreau să-mi pierd încrederea, dar vreau ca lucrurile să fie corecte.

Ce proiecte de suflet aveţi?

De suflet? Da, într-adevăr am un proiect de suflet: se referă la persoanele cu dizabilităţi.

V-a marcat?

Da, m-a marcat. Am întâlnit-o pe actriţa Manuela Hărăbor.

V-a impresionat?

Manuela m-a impresionat foarte mult pentru că era purtătorul de cuvânt al mămicilor cu astfel de probleme.

Peste 6 luni cu ce o să veniţi? Cu o autostradă?

Obiectivul este legat de investiţii. Am crescut salarii, am mers pe măsuri sociale, dar important pe viitor e ceea ce facem pe investiţii. Vrem să modificăm legea parteneriatului public-privat.

Ce relaţie aveţi cu miniştrii?

Relaţia cu miniştrii este o relaţie bună, dar ea trebuie să se bazeze pe porgramul de guvernare. Trebuie să se încadreze în foaia de parcurs a programului de guvernare.