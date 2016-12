VIDEO Cosette Chichirău a plecat din studioul Antenei 3 după un schimb dur de replici cu Mugur Ciuvică: „Sunteţi de o mizerie extraordinară!“

Disputa dintre Cosette Chichirău şi Mugur Ciuvică a pornit de la înregistrarea în care Sebastian Ghiţă acuză că Dan Voiculescu a fost condamnat la comandă. Chichirău a considerat afirmaţia o ”speculaţie”, vorbind despre ”şpaga de la spitalul Malaxa” şi ”furtul din banii publici” care sunt situaţii reale din cauza cărora România nu are autostrăzi, iar Mugur Ciuvică nu a fost de acord şi a contraatacat.

Mugur Ciuvică: Să compari faptul că un şpăgar de la un spital a băgat mâna în casierie şi a luat zeci de mii de lei cu faptul că preşedintele ţării, împreună cu şeful operativ al SRI şi cu şefa DNA îşi execută adversarii politici... mi se pare un pic tot de spital. Tot de la poveşti a început şi Watergate, doamna de la USR înţeleg că a fost în America şi a aflat de Watergate.

Cosette Chichirău: Sunt doamna Chichirău, pentru dumneavoastră...

Mugur Ciuvică: Acolo au existat insituţii care şi-au anchetat propriii angajaţi, FBI, CIA şi inclusiv preşedintele ţării. În România nu există astfel de oameni.

Cosette Chichirău: Astea sunt speculaţii, dar furtul din banii publici este real. Nu avem autostrăzi, străzi şi spitale din cauza jafului din banii publici!

Mugur Ciuvică: Autostrăzi nu avem pentru că dumneavoastră nu plătiţi impozite şi vă declaraţi veniturile 0. Încercaţi să plătiţi impozit la stat şi apoi întrebaţi ce s-a întâmplat cu ei. Dacă vă declaraţi casnică atunci nu sunt bani nici de autostrăzi.

Cosette Chichirău: Din cauza mea nu sunt autostrăzi?

Mugur Ciuvică: Da, pentru că nu vă plătiţi impozit!

Cosette Chichirău: Românii din străinătate au trimis în România 60 de miliarde de euro. Nu eram casnică. Astea sunt atacuri murdare şi nu vă permit, domnul Ciuvică!

Mugur Ciuvică: În declaraţia dumneavoastră de avere, în 2015, nu aţi câştigat niciun ban. Dacă nu aţi câştigat niciun ban, înseamnă că eraţi fără ocupaţie.

Cosette Chichirău: Aţi ajuns prea departe şi nu vă permit, domnule Ciuvică! Eu nu sunt fără ocupaţie!

Mugur Ciuvică: Acum sunteţi cu ocupaţie că aţi intrat în Parlament. Înainte, eraţi fără ocupaţie.

Cosette Chichirău: Aberează. Omul ăsta aberează. Domnule Ciuvică, sunteţi aberant. Eu am un portofoliu de investiţii. Oamenii muncesc ca să aibă din ce trăi. Asta înseamnă să munceşti şi să fii angajat. Dacă ai din ce trăi, nu ai nevoie să munceşti. Asta este evident. Eu am din ce trăi.

Mugur Ciuvică: Nu munciţi am zis, nu aveţi activitate.

Cosette Chichirău: Domnule Ciuvică vă rog să tăceţi din gură şi să mă lăsaţi să vorbesc. Este inacceptabil ce faceţi dumneavoastră! Cum adică nu am activitate?

Mugur Ciuvică: Nu aveţi activitate productivă, doamnă. Nu plătiţi impozite la stat. Deci nu aveţi cum să cereţi autostrăzi dacă nu plătiţi impozit la stat.

Cosette Chichirău: Este un atac mizerabil ce faceţi aici şi eu voi ieşi din platou dacă el continuă. Este mizerabil la adresa mea. Ca să spuneţi că România nu are autostrăzi de 27 de ani, din cauza mea, este oribil ce faceţi. Ăsta este motivul pentru care România nu progresează. Românii din străinătate au susţinut ţara asta mai mult decât orice investitor străin. Noi suntem cei care au muncit în străinătate. Acolo am fost singuri pentru că voi jefuiţi ţara asta! Noi am fost singuri acolo şi am fost săraci în străinătate pentru că voi sunteţi corupţi şi furaţi! Nu vă permit asta! Sunteţi de o mizerie extraordinară.

În cele din urmă, Cosette Chichirău a părăsit platoul Antenei 3.