Victor Ponta îl atacă din nou pe Liviu Dragnea: Prezintă public toate lucrurile pozitive - cele negative le lasă pentru bieţii miniştri

„Acum văd Guvernul Grindeanu (pe care l-am votat si al cărui succes m-ar face foarte fericit şi liniştit) cum are deja 4 piloti ! Lângă Premier trage de manşă cu toată puterea şi preşedintele Iohannis (instalarea cu forţa în capul mesei de la Palatul Victoria sau somaţiile legate de buget sunt elemente evidente) / trage vizibil şi Preşedintele PSD Liviu Dragnea (care nu doar că a anunţat la început membrii Cabinetului, dar îi şi coordoneaza direct şi prezintă public toate lucrurile pozitive - cele negative le lasă pentru bieţii miniştri) / există din ce în ce mai vizibil şi public şi a patra «mână» pe manşă - cea a Sistemului care transmite prin vocea Procurorului General sau al Procurorului Sef DNA ce ordonanţe sau legi trebuie sa adopte sau să nu adopte Guvernul, cine poate sau nu poate sa fie Ministru sau Secretar de Stat - ba chiar si cate salarii se pot mari din ipoteticele si fantezistele «prejudicii» ( nu are rost sa va spun ca in 2016 cu Guvernul Tehnocrat procentul real de recuperare a atins minimul istoric de sub 10%)!“, a scris Victor Ponta pe Facebook, chiar înainte de şedinţa conducerii PSD.

„O intrebare simpla : dvs vedeti un avion si in cabina sunt 4 piloti care se imbrancesc si tipa unul la altul va mai urcati in el? Sau daca deja sunteti inauntru va uitati dupa «Iesirea de Urgenta» sau va rugati la Dumnezeu sa ajungeti cat mai repede la aterizare ca sa fugiti mancand pamantul bucurosi ca ati scapat?“, a mai scris Ponta.

În urmă cu două zile, în prima apariţie publică din acest an, la postul de televiziune RTV, patronat de bunul său prieten Sebastian Ghiţă, fostul premier Victor Ponta a arătat că face opoziţie în propriul partid. „Operaţiunea asta declanşată în ianuarie cu ordonanţele 13 şi 14, cum să vă spun, zici că au scris-o ăialalţi. Mă uitam şi mă frecam la ochi, nu înţelegeam ce se întâmplă“, a început Victor Ponta.