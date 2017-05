USR îşi alege preşedintele. Nicuşor Dan: Avem din păcate înţelegeri subterane ale unor oameni care au decis să se voteze unii pe alţii la schimb

Nicuşor Dan: "Candidez cu o platformă numită «USR schimbă România». Miza noastră nu e să reglementăm cum să ne înţelegem în interior, ci cum putem împreună să aducem România la normalitate. În această platformă propun un calendar prin care USR să ajungă al doilea partid din România, să se bată pentru primăriile din marile oraşe, să aibă un scor în 2020 care să-i permită să propună primul-ministru. De fapt avem aici o luptă pentru putere de dragul puterii, care nu e legitimă. Dacă suntem la congres ar trebui să fie o dezbatere despre cine să conducă partidul în viitor, despre cum să-l conducă. Avem din păcate înţelegeri subterane ale unor oameni care au decis să se voteze unii pe alţii la schimb. Avem grupuri care s-au format. Există riscul ca majoritatea din Biroul Naţional să fie dată de tipul acesta de înţelegeri. Şi nu e în regulă".

Cornelia-Florina German: "Eu nu vreau să candidez cu preşedintele, nu vreau puterea, vreau să lucrăm cu toţii. Propun ca preşedintele fondator să rămână preşedinte, dar să fie dublat de o cancelarie care să fie deschisă pentru oameni ca Dacian Cioloş şi alte iniţiative civice de care avem nevoie ca să salvăm România. Nu avem prea mult timp. Oameni care pot să aducă plusvaloare. Noi nu suntem Partidul Salvaţi România, suntem Uniunea Salvaţi România. Pentru asta trebuie să ne unim. Dacă aţi venit la Cluj ca să votaţi un nume sau altul, nu asta facem aici. Scriem istorie acum, istoria USR şi a României, o Românie salvată de minciună, de hoţie, de corupţie".

Şerban Marinescu: Cred că a venit vremea deciziilor şi trebuie să avem înţelepciunea să luăm decizii împreună. Nicuşor Dan avea dreptate când spunea că am promis şi am livrat. Ce vă propun eu este să promitem mai mult şi să livrăm mai mult (…) Soluţia este ca USR să îşi asume să fie cu adevărat partidul care să reprezinte direcţia pro-europeană a României. Pare puţin, dar este foarte mult. Şi pare uşor, dar e foarte greu. Noi am intrat în Parlament pe un val de nemulţumire faţă de toată vechea clasă politică. Am promis lucruri puţine şi clare, am promis anti-corupţie, am promis transparenţă. Am creat o breşă în sistem, dar ca să creştem breşa asta va trebui să evoluăm”.

Emanuel Ungureanu: ”Ştiţi ce lipseşte leadership-ului nostru de azi? Curajul să ne asumăm în faţa ipocriziei numită referendum pentru familie şi să spunem: 40.000 de copii sunt abandonaţi în familiile pe care le numim tradiţionale. Ne batem femeia ca pe covoare pe uscător în satele patriei noastre. Rata divorţului este în creştere. USR trebuia să spună NU. Nu pentru că suntem unii progresişti şi unii conservatori, ci pentru că noi ne-am asumat să reformăm ţara şi nu putem să tragem linie. Sunt taţi în această ţară care vin acasă beţi şi caută râcă. Eu am cunoscut râca. Eu am intrat în USR ca voi să nu vorbiţi despre minorităţi pe care trebuie să le opresăm sau să le ignorăm, ci să protejăm victimele".