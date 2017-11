USR a depus 5.000 de amendamente împotriva split TVA: „Nu putem să-i oprim, dar putem măcar să le facem viaţa mai grea“

”5.000 de amendamente împotriva TVA Split. În premieră pentru România, vom face primul filibuster pe o temă extrem de importantă pentru întreaga economie”, a anunţat deputatul USR Claudiu Năsui pe pagina sa de Facebook.

El a precizat că, marţi, pe ordinea de zi a comisiei pentru buget, finanţe şi bănci vine legea privind split TVA, iar USR a depus 821 de pagini de amendamente care vor trebui citite, dezbătute şi votate în comisie şi în plen.

”În premieră pentru parlamentarismul român, încercăm să facem primul filibuster pe o temă extrem de importantă pentru întreaga economie română. De când am ajuns în Parlament, PSD-ALDE ne tot şicanează cu faimoasa «procedură». De 27 de ani de când sunt ei în politică au avut timp să se specializeze pe procedură parlamentară. Ba că nu am semnat unde trebuie, ba că am stat prea mult, ba că am stat prea puţin. Iar ei lucrează la virgulă când vine vorba să-şi urmărească interesul. Unii dintre ei chiar au scris procedurile şi regulamentele pe care acum ni le impun”, menţionează Năsui.

În ceea ce priveşte demersul USR, Claudiu Năsui a amintit exemplul senatorului american Rand Paul care, în 2013, a vorbit timp de 13 ore împotriva unei legi care permitea preşedintelui american de la acea vreme să folosească drone militare pe teritoriul SUA, 13 ore de stat în picioare şi vorbit fără oprire în Senatul american.

”Adevărul este că opoziţia nu poate opri TVA Split în Parlament. Nu o poate opri pentru că domnii Liviu Dragnea, Ionuţ Mişa, Darius Vâlcov, Florin Georgescu şi Liviu Voinea îşi doresc să supună România acestui experiment fiscal, iar PSD-ALDE sunt o maşinărie de vot disciplinată care vor vota orice primesc ordin să voteze. Nu putem să-i oprim, dar putem măcar să le facem viaţa mai grea atunci când ei ne fură şansa unei vieţi normale în ţara noastră. Astfel, conform Regulamentului Camerei Deputaţilor, noi putem formula oricâte amendamente, iar ele pot fi supuse la vot şi în plenul camerei la solicitarea noastră. Şi fiţi siguri că vom solicita acest lucru. O vom solicita pentru fiecare dintre cele 5.000 de amendamente”, a subliniat Năsui.

Deputatul USR propune şi un slogan pentru protestul anunţat pentru duminică seara în Capitală: ”Split TVA! Nu în ţara mea!”.