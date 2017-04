USR contestă decizia AEP de a nu rambursa cheltuieli de 640.000 lei, reprezentând donaţii prin Facebook şi Google

„USR va contesta decizia Autorităţii Electorale Permanente de a nu ne returna 640,000 ron pentru campania electorală, din care cea mai mare parte reprezintă donatiile primite prin platforma Finanţare Politică construită de Asociaţia G2 şi plăţi către Google şi Facebook. Motivul AEP este că toate acestea nu au semnăturile olografe ale donatorilor, Google şi Facebook! Decizia AEP ne întoarce în secolul trecut, într-o perioadă apusă când plăţile electronice erau abia la început şi supuse neîncrederii“, scrie Nicuşor Dan, pe Facebook.

El critică decizia AEP, explicând că, deşi donaţiile sunt făcute de persoane fizice, individual, faptul că ele au fost strânse prin platformele Google şi Facebook au făcut Autoritatea Electorală Permanentă să considere că realii donatori sunt cele două mari companiil

„Acţiunea acestei instituţii - pe care am considerat-o ca având un rol modernizator în procesul electoral- pune sub semnul întrebării, pentru viitor, posibilitatea ca un partid să fie susţinut, prin contribuţii, de către cetăţeni. Şi nu orice fel de cetăţeni, ci chiar segmentul cel mai activ din populaţie, acela care nu are timpul necesar să compleze un vraf de hârtii când există opţiunea globală de a dona, pentru orice cauză, cu un simplu click“, mai spune Dan.

Liderul USR afirmă că formaţiunea sa va continua să colecteze bani prin astfel de instrumente, chiar şi cu riscul de a nu primi înapoi banii de la AEP. Nicuşor Dan adaugă şi faptul că USR va încerca modificarea legii electorale.

„USR va contesta decizia AEP pe care o consideră ilegală. Sperăm ca justiţia să facă dreptate nu atât USR, ci miilor de cetăţeni care au donat cu bună credinţă pentru noi şi cărora le mulţumim. De asemenea vom face amendamente astfel încât posibilitatea de a face plăţi electronice să fie clarficată în legislaţia în vigoare privind finanţarea partidelor politice", spune el.

Preşedintele USR, Nicuşor Dan, a declarat în februarie, într-o conferinţă de presă, că Autoritatea Electorală Permanentă s-a comportat „abuziv”, în condiţiile în care prin mecanismul de donaţii online au fost identificaţi „foarte clar” donatorii online către USR şi către candidaţii partidului la alegeri.

În 14 februarie, Autoritatea Electorală Permanentă a transmis, într-un răspuns la o solicitare News.ro, că în cazul USR instituţia a luat o decizie de rambursare a unor cheltuieli, precum şi una de nerambursare, în urma unor nereguli descoperite, iar formaţiunea lui Nicuşor Dan a contestat decizia, printr-o plângere.