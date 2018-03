USR, după adoptarea legilor justiţiei: Votul de astăzi este un preambul şi o deschidere a atacului asupra Codurilor penale

"De ceea ce ne temeam nu am scăpat. Practic, a început din nou. Anul trecut ne-am bătut pe legile Justiţiei şi societatea a fost captivă între problema legilor Justiţiei şi problemele personale ale lui Liviu Dragnea şi ale camarilei sale. Începând de astăzi, în mod oficial, lupta s-a redeschis. Pare că şi anul acesta va fi vorba nu despre România, nu despre infrastructură, educaţie sau sănătate, ci tot despre legile Justiţiei. Considerăm votul de astăzi un preambul şi o deschidere a atacului pe Coduri (penale – n.r.), care, de asemenea, a fost anunţat. Din această perspectivă, poziţia noastră a fost una explicită. Aţi văzut în plen - împreună cu tot grupul USR am purtat aceste tricorui cu (mesajul – n.r.) <<fără penali>>, transmiţând de fapt mesajul pe care societatea din România îl strigă deja de peste un an. Dacă n-am fi avut penali în funcţii publice, probabil azi am fi discutat despre ce contează cu adevărat pentru România (...)”, a declarat Dan Barna la finalul şedinţei plenului Camereu Deputaţilor.

Liderul USR a mai spus că au purtat deja discuţii cu PNL pentru a ataca legile la Curtea Constituţională.

"Am avut aceste discuţii cu colegii de la PNL şi cu preşedintele Ludovic Orban şi avem un acord în sensul acesta, deja înainte de a ajunge în situaţia pe care am anticipat-o, pentru că dincolo de mândria pe care PSD trebuie să o simtă în momentele acestea, efectele pentru România sunt unele devastatoarepe plan extern”, a punctat Dan Barna.

Deputatul USR Stelian Ion a afirmat că inclusiv modalitatea în care au înţeles PSD-ALDE să promoveze aceste modificări este una abuzivă, pentru că rapoartele votat eastăzi în Parlament au fost scrise de aseară, încă înainte de a fi discutate în Comisia Iordache.

"Astăzi s-a mai administrat o doză de otravă Justiţiei. Efectele se vor vedea în perioada următoare. Problema este că inclusiv modalitatea în care au înţeles PSD-ALDE să promoveze aceste modificări este una abuzivă, ilegală, la limita penalului (...) Aceste rapoarte pe care le-am votat astăzi în Parlament au fost scrise de aseară, încă înainte de a fi discutate în comisie, pentru că în aproape o oră cât a durat de la finalizarea şedinţei comisiei speciale şi până la votul în Parlament nu aveau cum să redacteze aceste rapoarte. Avem de-a face cu nişte falsuri. Nu s-au purtat discuţii serioase, toate amendamentele noastre au fost neglijate, lăsate pe afară şi nu s-au regăsit în raport pentru a fi susţinute. Sunte chestiuni de o gravitate extraordinară şi ma întreb în fiecare zi ce se poate întâmpla a doua zi mai grav, şi iată că PSD inventează pe zi ce trece metode mai dure de abuz. Dacă acum nu ne trezim, dacă acum nu ne dăm seama că Justiţia este sugrumată, pe viitor nu ştiu ce ar putea să se mai întâmple”, a spus Stelian Ion.

El mai afirmă că aşteaptă ca preşedintele Klaus Iohannis să sesizeze Comisia de la Veneţia, deoarece "a rămas singurul” care mai poate face asta.

"Suntem obligaţi să luptăm pe toate căile, sperăm din partea preşedintelui o reacţie, pentru că vor veni aceste legi la promulgare şi are posibilitatea unei reexaminări, poate va sesiza şi Comisia de la Veneţia, e în atributul său. Toţi care suntem implicaţi în aceste proceduri de adoptare a legilor trebuie să ne aducem aportul pentru a minimiza cât se poate impactul negativ al acestor legi (...) Din păcate, a rămas singurul care mai poate face această sesizare pentru Comisia de la Veneţia”, a mai spus deputatul. Acesta a mai adăugat: „(...) Sper să facem (sesizarea – n.r.), să colaborăm foarte bine cu PNL, să facem o sesizare în comun (la CCR – n.r.) cu PNL, PMP şi cu toţi cei care îşi doresc să conteste legi”, a adăugat deputatul USR.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat marţi cele trei legi ale Justiţiei - legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciară şi legea 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) - după ce au fost modificate de Comisia Iordache în urma deciziilor Curţii Constituţionale. Printre cele mai importante modificări la cele două legi se află eliminarea preşedintelui României din numirea conducerii ICCJ şi corelarea prevederii din legea 303/2004 cu legea 317/2004.