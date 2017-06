Un grup de protestatari a venit la sediul PSD din şoseaua Kiseleff: „Grindeanu să reziste, Dragnea să insiste“

Întrebat ce mesaj are pentru PSD, un protestatar a spus că Liviu Dragnea trebuie să demisioneze.



"Să-şi dea domnul Dragnea demisia. Pentru domnul Grindeanu am un singur mesaj: apreciez ceea ce a facut aseară, dar mai departe rămâne de vazut", a precizat el.



Acesta a susţinut că "i se pare normal să fie un guvern PSD-ALDE, atât timp cât restul nu au ieşit la vot".



El si-a exprimat încrederea că Sorin Grindeanu va rezista, iar Liviu Dragnea ar trebui să fie "mai insistent".



"Cred că va rezista, mi-a plăcut ce am văzut aseară. Insistă Liviu Dragnea şi vreau să îl văd mai insistent pentru că... hai să ne distrăm", a conchis bărbatul.





Un alt protestatar a lăsat o găleată roşie în faţa sediului partidului, în timp ce ceilalţi au afişat un steag tricolor şi unul cu mesajul "#insist".



Ei au scandat "PSD, ciuma roşie" şi "Noaptea ca hoţii".



Aproximativ 50 de oameni au manifestat, miercuri seară, în Piaţa Victoriei, în sprijinul premierului Sorin Grindeanu, aceştia strigând ”Sorine, fii bărbat” şi ”Tudorel, n-ai tupeu, pune pragul de un leu”.