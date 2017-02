Tăriceanu: N-aş putea spune că relaţiile dintre România şi Rusia au fost îngheţate. Au un grad de inhibiţie

„Nu am avut cu domnul ministrul de Externe o discuţie pe acest subiect (al întrevederii cu ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti - n.r.), dar vreau să vă spun câteva lucruri. Primul: am văzut nişte semnale în presă care mi s-au părut cu totul şi cu totul anormale. Ca ministru de Externe, Teodor Meleşcanu are obligaţia, aş spune, să se întâlnească cu toţi ambasadorii ţărilor care au acreditare la Bucureşti. Acesta e primul lucru. În al doilea rând, Rusia nu e chiar o ţară oarecare. Este una din marile puteri la nivel mondial şi este firesc să se întâlnească şi cred că nu e numai firesc, e obligatoriu să se întâlnească şi cu ambasadorul Rusiei“, a afirmat Tăriceanu, citat de Agerpres.

Tăriceanu a precizat că relaţiile dintre România şi Rusia nu au fost nici până acum „îngheţate“, ci doar au "un grad de inhibiţie".

„Din câte ştiu - şi am şi verificat acest lucru - MAE a dat un comunicat în care a relatat care au fost principalele puncte de discuţie. Acum nu vă ascund că nu văd care este problema de unde survine mirarea. (...) Ambasadorul Rusiei a dat un alt comunicat, dar să vă mai spun ceva: nici până acum n-aş putea spune că relaţiile dintre România şi Rusia au fost îngheţate. Relaţiile au, după părerea mea, un grad de inhibiţie, pe care noi îl menţinem ca să fim întotdeauna mai catolici decât Papa", a susţinut preşedintele Senatului.





Tăriceanu şi Narîşkin