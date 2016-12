Surse: Sorin Grindeanu, cu un pas la Palatul Victoria. De ce a respins-o Iohannis pe Sevil Shhaideh

Preşedintele Klaus Iohannis şi Sorin Grindeanu, noul premier desemnat de PSD, au avut joi o întâlnire de aproximativ jumătate de oră la Palatul Cotroceni. Potrivit unor surse oficiale, în urma discuţiei, Grindeanu i-a lăsat „o impresie bună“ preşedintelui. Aceleaşi surse suţin că şeful statului consideră că Sorin Grindeanu este o variantă mai potrivită pentru funcţia de premier decât Sevil Shhaideh, prima opţiune a PSD. În primul rând, Iohannis a apreciat faptul că Sorin Grindeanu a trecut mai întâi prin „filtrele de partid“, primind votul conducerii PSD, nu cum s-a întâmplat în cazul Sevil Shhaideh, când Liviu Dragnea a scos din buznar un plic cu numele premierului dorit de el însuşi.

Foarte probabil, Klaus Iohannis va accepta ca Sorin Grindeanu să formeze noul Guvern, iar anunţul va fi făcut după Revelion, întrucât, „ca orice ardelean, trebuie să cumpănească bine lucrurile“, după cum au spus surse prezidenţiale pentru „Adevărul“. Un eventual refuz l-ar aduce pe şeful statului în pragul suspendării, deşi sursele citate susţin că preşedintele a luat declaraţiile ameninţătoare făcute de Liviu Dragnea drept „o ocazie de a se umfla în pene“.

Relaţia dintre Klaus Iohannis şi noul premier PSD - indiferent cine va fi persoana desemnată- nu se va baza pe un pact de coabitare, pe modelul Băsescu- Ponta, ci va fi una „instituţională, civilizată“, mai afirmă sursele citate. Strategia lui Iohannis este să nu facă opoziţie noului Guvern, ci să se lupte cu majoritatea PSD-ALDE din Parlament.

De ce a respins-o pe Sevil Shhaideh

Potrivit unor surse din Administraţia Prezidenţială, presedintele Klaus Iohannis i-a trimis o scrisoare lui Liviu Dragnea, în care l-a informat că a refuzat-o pe Sevil Shhaideh, deşi liderul PSD a susţinut că nu a primit un refuz scris de la Cotroceni. „Nu am primit nimic pe adresa dela partid, nici personal. Am Whatsapp şi Telegram şi Gmail. Nu am primit nimic, să mi se spună: «Domnule, vezi că ai înnebunit, vine aici nu ştiu ce structură terorist㻓, a spus Dragnea. Sursele citate susţin că scrisoarea a fost semnată de consilierul prezidenţial Laurenţiu Ştefan şi a fost trimisă marţi, concomitent cu anunţul public al preşedintelui că o refuză pe Sevil Shhaideh. De asemenea, şeful statului a vorbit cu Shhaideh la telefon, însă nu i-a spus că o va numi premier, aşa cum a susţinut Liviu Dragnea.

Potrivit surselor de la Cotroceni, Iohannis nu a explicat motivele pentru care a refuzat-o pe Sevil Shhaideh, întrucât „nu a vrut să-i distrugă cariera“ şi, oricum, „n-ar fi putut spune decât jumătate din ceea ce ştie“. În contextul în care presa a scris că soţul lui Sevil Shhaideh este un susţinător al lui Bashar al Assad, preşedintele sirian acuzat de Occident de crime împotriva umanităţii, surse oficiale au explicat că refuzul preşedintelui s-a bazat şi pe relaţia României cu SUA, dar şi pe relaţiile diplomatice cu Siria. „Sunt argumente care nu pot fi explicate“, au conchis sursele citate.

Dintre motivele care pot fi explicate, se numără decizia lui Liviu Dragnea de a o propune pe Sevil Shhaideh fără să aibă un spate un vot din partea partidului, deci fără a respecta procedurile interne ale PSD. În niicun caz nu a contat faptul că Sevil Shhaideh e femeie şi e de religie musulmană. „Preşedintele e sas şi lutheran. Cum putea fi acesta un motiv?“, au explicat sursele citate. Totuşi, Sevil Shhaideh, deşi a fost refuzată ca premier, are mari şanse să ajungă ministru al Dezvoltării în viitorul Cabinet PSD, ca un gest de revanşă a lui Liviu Dragnea.