VIDEO Stand-up comedy cu un fost primar PNL. Cum i-a ironizat pe Turcan, Băsescu şi Tăriceanu

Vasile Tofan a avut un discurs, care a smuls aplauze câteva minute, reuşind să le ia faţa liderului PNL Suceava, Gheorghe Flutur, şi prim-vicepreşedintelui Cătălin Predoiu.

Redăm discursul integral, realizat într-o notă amuzantă, cu toate că prezintă situaţia dificilă în care se află PNL:

„O să vă vorbesc, dragilor, cu surtucul pe mine, că-i cam frig aicea. Ce am a vă spune, o să ies un pic din tipicul vorbelor spuse până acum. Am participat la multe adunări din astea, de alegeri generale, din 90 până acuma şi una dintre întrebările pe care ţi-o puneau colegii când îi chemai la o adunare de felul ăsta era: Domnule, dar de la Bucureşti cine vine? Şi îi spuneai că vine cutare, cutare… Ei, dacă vine cutare, vin. Astăzi, de la Bucureşti nu prea mai are cine veni. Din păcate. A venit domnul Predoiu şi îl salut şi îi spun «Bine ai venit, dragă Cătăline».

Dragilor, am avut noi ceea ce se numeşte dreapta românească şi PNL, nu ştiu, soarta, neşansa ca la fiecare sfârşit de episod cu reuşită să dăm cu oiştea în gard şi să terminăm partidul dar şi pe liderii săi. Să o ia unul într-o parte şi unul în alta.

Vă îndemn la un exerciţiu de memorie. Aduceţi-vă aminte de prima izbîndă din 1996. Ne chemam CDR. Şi noi făceam parte de acolo. Eram vioara a doua, dar eram. La sfîrşitul episodului,mai marii noştri de atunci, fostul preşedinte a spus că l-a învins sistemul şi s-a dus acasă, iar celălalt, fostul prim-ministru, Victor Ciorbea, s-a făcut avocat al poporului, dar este în slujba Diavolului, a socialiştilor.

Mai mult, să vedeţi că am reuşit să ne strângem iară peste ceva vreme. În 2004 ne-am spus Alianţa D.A. şi iar am câştigat. Nu prea îi convinea lui conu Traian ordinea asta: PNL-PD. Şi atunci ce a zis? Ia să vedem PDL. Şi am pedelit-o olaecă, printre care şi eu , şi spăşit vă spun şi nu ştiu dacă am făcut bine sau rău. Dar la final, conu’ Traian a zis că eu când ies la pensie, mă duc cu nepoţii. Nu s-a ţinut de cuvânt. O înjghebat un partiduleţ acolo cu care mai mult încurcă decât limpezeşte apele politichiei dâmboviţene. Celălat, şi din păcate, e mai dureros, fostul nostru preşedinte de partid, de succes, Călin Popescu Tăriceanu, expert în matrimoniale! Ce a făcut?Şi-a făcut un partiduleţ şi îi slujeşte pe cine? Tot pe socialişti! Halal noroc am avut! Am mai sunat o dată adunarea şi ne-am spus cum ne-am spus şi nu ne-am hotărât care de pe brazdă şi care de pe mal. Ne-am certat o bucată de vreme şi Izbânda a fost numai pe jumătate că am ajuns numai la Cotroceni, la Palatul Victoria n-am mai reuşit. Necaz mare.

După ce am câştigat preşedenţia a rămas partidul fără conducător. Atunci, mai marii noştri s-au adunat în faţa şefului şi au spus: herr president, domnişoara Alina, fată cuminte, inteligentă, tînără. Noi, vajnici bărbaţi o să o apărăm, nu cumva să-i fure Liviu sandvişul sau Victoraş să-i copie temele. Ba mai mult, dacă o puneţi pe Alina, mergem şi la cumetrie. Am rămas cu cumetria. Politică de cumetrie. Ştiti cine o spus. După ce s-a întîmplat în toamnă, Alina s-a dus acasă. Iar s-au adunat mai marii noştri de la Bucureşti. Au zis Măi, fraţilor, ce facem? Cum ce facem? De data asta la Cotroceni era lumina stinsă. S-au adunat şi a zis unul dintre dânşii, nici nu contează cine, ştiţi fraţilor filiala cu cele mai bune rezultate la generale? Pînă să răspundă, tot el dă răspunsul: Sibiu! Dar cine e preşedinte la Sibiu? Cum, nu ştii? Doamna Raluca. Fată finuţă, damă de salon. Au spus ai noştri bravi bărbaţi: punem de o cooperativă şi dacă dă Dumnezeu şi nu ne umflă DNA-ul până la vară, aia e.

Dragilor, mai în glumă mai în serios, dar asta e situaţia în care suntem astăzi. Întrecerea asta falsă din decursul timpului dintre PNL şi PDL a fost ca o întrecere între schiopi şi între surzi. Întrecere în urma căreia era să muţim cu toţii. Şi ca să nu muţim cred că a venit vremea să facem ceva şi, să nu se supere domnul Predoiu! Dragilor, nici nu avem şi nici nu mai este vremea liderului providenţial. Singura şansă ca partidul să iasă din situaţia în care e acuma e o mână de 20-30 de bărbaţi cu scaun la cap, care mai vor ceva de la viaţă şi de la PNL şi să ia lucrurile de la capăt.

«Nu aveau pe cine să pună la cultură şi atunci candidez eu»





Aici, la Suceava, lucrurile stau mai bine decât în restul ţării. Cel puţin la alegerile din vară lucrurile au mers şnur. Oarecum supărat şi pe bună dreptate, Gheorghe Flutur avea dreptate să fie supărat, că la alegerile din toamnă socoteala nu prea a ieşit. Domnule, ce naiba nu am făcut? Am fost locomotivă, am tras! Într-adevăr, în vară Flutur a fost locomotivă care a dus după dânsa toate vagoanele. Şi în toamnă a fost locomotivă, numai că nu a fost cea care să tragă. Era cea care împingea şi împingea din spate 2 vagoane în care parte din călători nu aveau bilet. Şi cei din gară şi de pe peron s-au prins.

O să spuneţi, bine-bine, ai tu ceva pe suflet. Se poate…Până la urmă toţi ajungem nişte foşti. Alegerile astea de azi de la Suceava, nu au cum să producă nicio surpriză. Nu că nu s-ar putea sau că nu-i momentul, ci pur şi simplu vine să statueaze sau să omologheze o situaţie de fapt. O fi consensuală, domnule Predoiu, o fi amicală, o fi naturală, dar liberală vă spun eu sigur nu-i. Liberală era dacă oricare din sală ar fi spus eu azi vreau să fiu de la cutare până cutare. E bună aşa alegerea asta de azi pe bonuri cum a fost ea făcută. Am primit fiecare când am intrat aici şi trebuie să recunosc că şi eu sunt scris pe un bileţel acolo. Nu că n-am vrut să fiu în rând cu lumea,dar nu prea aveau pe cine să pună la cultură şi atunci candidez eu““, a afirmat Tofan la alegerile PNL Suceava.