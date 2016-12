Sevil Shhaideh, alături de Dragnea la RTV: Am vorbit cu Iohannis chiar despre ceremonia de învestire a Guvernului

Reporter: Cum aţi trăit acuzaţiile?

Sevil Shhaideh: Nu uşor. Ce a urmat după aşa-zisele discuţii, descoperiri, investigaţii, nu a fost normal. Suntem o familie puternică, dar avem doi copii şi pentru ei lucrurile care s-au întâmplat au un alt înţeles.

Ce le-aţi spus?

Să încerce să stea liniştiţi, să stea în casă, să nu se mai uite la TV. Eu sunt un simplu salariat, nu am pază, nu am SPP. Nu a fost uşor.

Aţi fost tentată să vă retrageţi din viaţa publică?

Nu. În condiţiile în care pot să lucrez, pot să ajut, nu văd de ce aş face acest lucru. Când mergi acasă şi vezi toate realizările, spui: Merită! Ţara asta merită să munceşti pentru ea.

Cum a primit familia dvs nominalizarea?

Vestea au primit-o de la TV. Au fost surprinşi, timoraţi.

Cum aţi perceput tăcerea preşedintelui, domnule Liviu Dragnea?

Liviu Dragnea: În primul rând, e o bătaie de joc la adresa românilor. Mi se pare jenant ca un şef de stat să dea nişte informaţii pe surse, fără să şi le asume. Suntem la 20 de zile după alegeri şli nu avem Guvern. Domnul preşedinte a spus că ne-a primit o adresă de la Cotroceni în care ne-a explicat de ce a respins-o pe Sevil Shahideh. Ce scrie în hârtia asta a spus şi la TV. Vedeţi dvs un motiv pentru care a refuzat-o pe Shhaideh? Când am auzit acest lucru, şi eu, şi domnul Tăriceanu am început să sunăm la partide. A venit cineva cu un plic de la Adminsitraţia Prezidenţială după ce a fost făcut anunţul. L-a deschis o fată şi am văzut că acolo scrie tot ce spusese la TV.

V-a spus domnul Grindeanu ce a vorbit cu domnul Iohannis?

Ce pot vorbi doi oameni 15 minute, că atât a stat? Am înţeles că probabil mâine va anunţa decizia.

Dar ce au vorbit?

Nu ştiu, o să-l întrebaţi pe dumnealui. Nu l-am forţat pe domnul Sorin Grindeanu să-mi spună. N-am vrut să-l pun într-o situaţie delicată, e vorba de o relaţie între preşedinte şi un viitor premier.

Doamna Shhaideh, dvs ce aţi vorbit cu domnul Iohannis?

Sevil Shhaideh: Am primit telefon de la domnul preşedinte, mi-a spus că o să vorbim săptămâna viitoare şi să fiu pregătită cu temele de discuţie, despre tot ce presupune programul de guvernare: deficit, buget şi să discutăm despre toate aceste elemente.

V-a lăsat de înţeles că o să vă numească premier?

Da, dar poate eu nu mă pricep tonul conversaţiilor la telefon. Am vorbit chiar despre ceremonia de învestire a Guvernului. N-am înţeles că ar fi vorba de un refuz, din contră, discuţia despre buget şi despre echipă era foarte bine conturată. Întâmplarea a făcut ca domnul preşedinte să lucreze cu mine, mă cunoaşte. Mă cunosc cu domnul Iohannis de când era dânsul primar. Eu am fost în acea periaodă la o asociaţie preofesională şi am avut schimburi de experienţe la Sibiu. Cu aceste ocazii m-am întâlnit şi cu domnul Iohannis, în afară de timpul petrecut la minister pe subiectul regionalizare.

V-a întrebat ceva de soţul dvs?

În disucţia cu mine, nu.

Reprezintă soţul dvs o vulnerabulitate?

Eu nu pot să cred. Suntem o familie unită, împreună de foarte mulţi ani. Am fost în atâtea instituţii publice, ne-au verificat, deci refuz să cred că toată această discuţie în jurul soţului meu ar avea vreun procent de adevăr.

Ce a spus soţul după refuz?

Mergem înainte.

Ce rol va avea doamen aShhaieh în viitorul Guvern?

Liviu Dragnea: Să ajungem acolo. Eu fac eforturi foarte mari pentru a nu ieşi oameni în stradă, în toate oraşele.

Va fi un refuz?

Nu ştiu. Să facă ce vrea, dar să o facă odată. Dacă nu, mergem la suspendare.

Lucraţi la Guvern?

Proiectul de guvern este realizat. Doamna Shhaideh era pregătită să meargă la preşedinte cu tot cu echipa guvernamentală. Domnul Grindeanu s-a dus în această seară să-şi mai cumpere două cămăşi, doar-doar îl acceptă preşedintele.

Cum vi se pare programul de guvernare al PSD, doamna Shhaideh?

Sevil Shhaideh: Am văzut foarte multe programe de guvernare în viaţa mea, dar atât de meticulos ca acesta n-am văzut. Este foarte complex, foarte riguros.

Dacă domnul Drganea vă va propune un post de ministru, veţi accepta?

Haideţi să trcem prima etapă, să avem un premier desemnat, apoi echipa guvernamentală este rolul partidului, al alianţei.

Credeţi că va fi Sorin Grindeanu premier?

Aşa să ne ajute Dumnezeu!