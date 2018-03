Senator UDMR, în anul Centenarului: Comemorăm 100 de ani de viaţă în minoritate a maghiarimii din România

"Astăzi, 15 Martie 2018, sărbătorim nu doar 170 de ani care au trecut de la izbucnirea Revoluţiei din 1848, dar comemorăm, în acelaşi timp, cei 100 de ani de viaţă în minoritate a maghiarimii din România. De 100 de ani, această comunitate a maghiarilor din România trăieşte într-o ţară ca minoritate, într-o ţară în care de foarte rare ori a avut parte de respect şi de respectarea drepturilor minorităţilor. Am avut decenii întregi de persecuţie, mai ales după Primul Război Mondial, am avut perioade în care, sub privirea îngăduitoare a Marilor Puteri, s-a încercat tot ce se putea încerca pentru deznaţionalizarea, pentru asimilarea maghiarimii din România", a spus Tanczos Barna pentru Agerpres.

Acesta a adăugat că maghiarii care trăiesc în secolul 21 au obligaţia de a învăţa din lupta înaintaşilor lor, care, "dincolo de hotarele Ungariei", au făcut tot posibilul să păstreze limba, cultura, identitatea naţională a poporului maghiar.

"Nu a fost o luptă uşoară, a fost o luptă grea, lungă, dar, spre mirarea tuturor, suntem aici. Suntem aici, şi în secolul 21 şi vom mai fi mulţi ani înainte, pentru că facem parte dintr-o comunitate foarte puternică, o comunitate care ţine la tradiţii, ţine la limba şi ţine la cultura maghiară. Este ziua în care, an de an, ne aducem aminte de această luptă, într-o ţară în care sperăm ca în viitor, în următorii 100 de ani, o să vină vremuri mai uşoare pentru această comunitate, o să vină o clasă politică ce într-adevăr să recunoască drepturile noastre, unde primarii noştri să nu fie persecutaţi de prefecţii care caută tot timpul diverse elemente în acţiunile lor pentru a găsi câte un motiv de amendă, de persecuţie", a conchis Tanczos Barna.Mii de etnici maghiari din Harghita au participat, joi, la manifestările dedicate Zilei de 15 Martie, care s-au organizat în toate localităţile în care trăiesc membri ai acestei comunităţi, parlamentari sau lideri locali vorbind despre importanţa zilei şi despre năzuinţele maghiarimii din România.