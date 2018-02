Totul pare că-i merge din plin liderului PSD. Se pricepe la tras sfori, la înlăturat de adversari politici şi, în general, stăpâneşte bine metodele fanariote de guvernare.

Însă Dragnea nu ştie un lucru esenţial pentru un politician contemporan, care îi va eroda în cele din urmă puterea: nu ştie economie. Aşa că s-a lăsat pe mâna lui Darius Vâlcov (personal nu ştiu ce anume îl califică pe fostul primar din Slatina în calitate de mare economist, dar el e omul cheie al PSD în acest domeniu). Şi la îndemnul acestuia, Dragnea a purces la aplicarea „revoluţiei fiscale“. Cu toate semnalele de alarmă trase de patronate, sindicate, specialişti etc., liderul PSD s-a dus cu capul înainte pe acest drum fără să clipească.

Rezultatele încep să se vadă. Mii de angajaţi se trezesc, pe zi ce trece, cu salarii nete mai mici. Şi nu e vorba doar de IT-şti, adică de o categorie socială care nu este în bazinul electoral al PSD. „Revoluţia fiscală“ loveşte fără culoare politică, iar alegătorii PSD sunt şi ei afectaţi în număr tot mai mare. Este cazul a zeci de mii de angajaţi din întreprinderi mici care funcţionează în oraşe de provincie, unde piaţa munci nu este foarte ofertantă, iar patronii nu şi-au asumat modificarea salariului brut. La fel, zeci de mii de funcţionari publici, angajaţi ai sistemului de învăţământ, din Justiţie, din Poliţie, din serviciile de asistenţă socială etc., se uită miraţi la salariile încasate pentru luna ianuarie. Sperau să fie mai mulţi bani, că doar aşa le-a promis Dragnea, dar, surpriză, sunt mai puţini. „Revoluţia fiscală“ le goleşte buzunarele. Inflaţia, un alt fenomen economic pe care fanariotul Dragnea nu-l poate controla, mai taie şi ea din veniturile micşorate şi, uite-aşa, între promisiunile guvernanţilor şi realitatea din buzunarele românilor se naşte o prăpastie tot mai mare.

Nu legile Justiţiei şi lupta cu serviciile vor determina debarcarea lui Liviu Dragnea din fruntea PSD, ci pericolul pierderii alegerilor din cauza unor măsuri economice care le-ar eroda social-democraţilor bazinul electoral.

Din acest moment începe erodarea puterii lui Dragnea şi a PSD. Nu va fi un proces de intensitate mare, dar va fi ireversibil, iar pe termen lung va pune sub semnul întrebării posibilitatea unui rezultat electoral care să permită PSD să rămână la guvernare. Mulţi dintre liderii PSD simt deja acest trend. Or fi ei analfabeţi, corupţi şi plagiatori, dar au suficient simţ politic să-şi dea seama că le fuge pământul de sub picioare. Într-o primă fază, vor forţa mâna lui Liviu Dragnea să crească pomenile bugetare, dar cum sacul e aproape gol o astfel de strategie nu va ţine mult. Când le va ajunge cuţitul la os, vor trece la alte variante. Pentru siguranţa lor, care înseamnă asigurarea accesului la resursele bugetare prin menţinerea la guvernare, vor recurge inclusiv la eliminarea lui Dragnea. Nu legile Justiţiei şi lupta cu serviciile vor determina debarcarea lui Liviu Dragnea din fruntea PSD, ci pericolul pierderii alegerilor din cauza unor măsuri economice care le-ar eroda social-democraţilor bazinul electoral.