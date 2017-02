Ponta dă cu băţul prin gardul PSD. „Eu, când am fost în SUA, am fost în vizită oficială, cu gardă militară şi marină, nu am fost pentru poze“

În prima apariţie publică din acest an, la postul de televiziune RTV, patronat de bunul său prieten Sebastian Ghiţă, fostul premier Victor Ponta a arătat că face opoziţie în propriul partid. „Operaţiunea asta declanşată în ianuarie cu ordonanţele 13 şi 14, cum să vă spun, zici că au scris-o ăialalţi. Mă uitam şi mă frecam la ochi, nu înţelegeam ce se întâmplă“, a început Victor Ponta.

Întrebat care ar fi greşelile făcute de Guvern în această perioadă, fostul premier a răspuns: „În primul rând, lipsa de asumare. Adică nu poţi să dai pe Iordache, nu crede nimeni, nu cred nici eu. Trebuia să fie domnul Dragnea, cu domnul Tăriceanu şi cu domnul Grindeanu să spună, ziua în amiaza mare, domne, de aia ne-au votat mulţi oameni“.

Afirmaţiile lui Victor Ponta nu fac altceva decât să reaprindă flacăra unui conflict mocnit, pe care fostul premier îl poartă de mulţi ani cu Liviu Dragnea. Deşi în faţa camerelor cei doi au pozat mereu în parteneri politici, Victor Ponta, în vremea în care a condus partidul şi Guvernul, a văzut constant în Liviu Dragnea un concurent, iar Dragnea, ajuns în final în fruntea PSD, ştie că rolurile s-au schimbat, iar Ponta stă la pândă.

Surse din PSD au povestit pentru „Adevărul“ că Ponta „a sunat adunarea în PSD“ şi aşteaptă ca Liviu Dragnea să fie condamnat şi în al doilea dosar. E drept, şi Ponta este implicat în două dosare penale, însă mai mulţi social-democraţi susţin că va scăpa cu cel mult o condamnare cu suspendare, sancţiune care nu-l va împiedica să se lupte pentru şefia partidului. De altfel, în emisunea de la RTV, Ponta a ţinut să sublinieze că „nu poate fi bănuit de mare dragoste pentru domnul Dragnea“. Nu s-a oprit aici. „Liviu Dragnea presta foarte bine la tablă programul de guvernare. Am înţeles că vrei să opreşti nişte abuzuri, dar nu mi-ai spus asta“, a conchis Victor Ponta. Dacă nu am fi ştiut că această frază a fost rostită de Victor Ponta, cu siguranţă i-am fi atribuit-o vreunui parlamentar al Opoziţiei, căci acesta a fost mesajul repetat în ultima lună de PNL şi USR: Liviu Dragnea a modificat legislaţia penală, deşi nu a pomenit nimic despre acest subiect în campania electorală.

Ponta a criticat până şi vizita în SUA a tandemului Liviu Dragnea - Sorin Grindeanu. „La ce le-a folosit vizita în SUA? Americanii au alte preocupări, România este ultima dintre ele“, a spus fostul premier. Acesta a arătat că Grindeanu, ca prim-ministru, ar fi trebuit să refuze o astfel de deplasare. „Eu, când am fost, am fost în vizită oficială cu gardă militară şi marină, nu am fost pentru poze“, a spus fostul premier.

„Guvernul, un avion cu doi piloţi“

Peste toate, Victor Ponta i-a cerut lui Sorin Grindeanu să se rupă de partid, adică să iasă de sub tutela lui Liviu Dragnea, omul care impune deciziile politice. Ponta a arătat că Guvernul Grindeanu este condus de trei piloţi – Iohannis, Dragnea şi Grindeanu, şi nu are altă şansă decât să se prăbuşească.

„Un avion care are doi piloţi are mari şanse să aibă probleme la aterizare. Are o primă problemă cu avionul cu doi piloţi, cu Iohannis care vrea să fie preşedinte-jucător. A doua problemă este coabitarea cu partidul. Coabitare în trei, un avion cu trei piloţi, are toate şansele să se prăbuşească rapid“, a spus fostul lider al PSD, care e de părere că singura şansă a lui Grindeanu este „să preia manşa“, şi să facă nişte schimbări în Guvern, să remanieze miniştrii slabi şi să numească în loc unii în care are încredere. ;

A sfidat ordinul lui Dragnea

Ca deputat, Victor Ponta s-a abţinut ieri la votul pe ordonanţele 13 şi 14, care au îngropat definitiv subiectul modificării legislaţiei penale. „Ce e aia? Adopţi una, pe alta o aprobi, pe bune. Adică e cam de râsul lumii. Uneori, eu sunt mai indisciplinat, dar îmi trece”, a completat fostul premier, aluzie la faptul că Liviu Dragnea anunţase că PSD va vota pentru respingerea OUG 13 şi pentru adoptarea OUG 14. Altfel spus, Ponta n-a respectat decizia lui Dragnea. Anterior, chestionat cum va vota în plenul Camerei Deputaţilor în cazul OUG 13 şi 14, Victor Ponta a spus: „Nu aş putea să nu mă fac de râs şi să nu votez deloc?”.