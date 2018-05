PMP, decimat. Doi senatori au plecat la PSD. Traian Băsescu rămâne fără grup la Senat

Trecerea lui Talpoş de la PMP la PSD a fost anunţată de liderul PSD Maramureş, Gabriel Zetea.

”Senatorul de Maramures Iustin Talpos s-a inscris azi in Partidul Social Democrat. Domnul senator Talpos se alatura unei echipe politice puternice in Maramures si va activa incepand de azi in grupul PSD din Senatul Romaniei si in cadrul organizatiei PSD Baia Mare pe plan local. Am apreciat in acesti ani activitatea domnului senator Talpos si ma bucur ca experienta sa in domeniul educatiei va putea fi folosita de catre PSD pentru proiecte concrete! Mult succes domnule senator Iustin Talpos! Mult succes PSD!”, arată Zetea.

Deputatul PMP Valeriu Steriu a anunţat, pe Facebook, că pleacă de lângă Traian Băsescu şi revine în PSD, partid pe care l-a părăsit în anul 2009 pentru UNPR. Steriu le-a transmis parlamentarilor PMP proveniţi din UNPR că sunt liberi să înceapă un nou drum politic. Anunţul lui Steriu vine în contextul în care Victor Ponta a rupt mai mulţi parlamentari de la PSD, iar Liviu Dragnea încearcă să nu piardă majoritatea.