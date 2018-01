Ne-am făcut de râs. Guvernul a anulat primirea oficială a premierului Japoniei. Shinzo Abe a anunţat că românii pot merge fără viză în Japonia

UPDATE Klaus Iohannis, în conferinţa de presă: Este un moment istoric: este prima vizită oficială pe care o întreprinde un prim-ministru al Japoniei în istoria relaţiilor româno-nipone şi prima vizită a unui înalt oficial în anul 2018, atât de important pentru noi – Anul Centenar al României Moderne.

În acelaşi timp, este un context special: în acest an aniversăm 5 ani de la stabilirea Parteneriatului Reînnoit dintre statele noastre, după ce anul trecut s-au împlinit 15 ani de la ridicarea relaţiei bilaterale la nivel de parteneriat. Tot anul trecut s-au împlinit şi 100 de ani de la numirea primului trimis extraordinar al României în Japonia. Doresc să vă mulţumesc pentru această vizită, care confirmă dorinţa reciprocă de întărire a relaţiei tradiţionale de prietenie dintre ţările noastre.

Am avut discuţii aprofundate, care au arătat că relaţiile dintre noi au atins un nivel superior de maturitate, care va duce la intensificarea şi consolidarea, şi mai mult, a cooperării sectoriale în toate domeniile.Astăzi, am fost de acord că împărtăşim aceleaşi valori şi obiective strategice, avem evaluări similare în materie de securitate într-un mediu atât de volatil, precum şi interese economice comune. În acest context, am decis împreună cu domnul Prim-ministru Abe să lansăm demersurile necesare pentru ca, în viitorul nu foarte îndepărtat, să ridicăm relaţia dintre România şi Japonia la nivel de Parteneriat Strategic.

Am discutat, totodată, şi despre dimensiunea economică a parteneriatului nostru, care are perspective foarte bune. Am încurajat realizarea mai multor investiţii japoneze în România şi creşterea schimburilor comerciale şi, de aceea, mă bucur că domnul Prim-ministru a venit însoţit de o delegaţie consistentă de oameni de afaceri.

Dimensiunea culturală este o componentă intrinsecă a relaţiilor dintre România şi Japonia, despre care am discutat de asemenea, inclusiv despre Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, care a beneficiat, în timp, de o cooperare româno-japoneză prestigioasă.

De asemenea, am avut un schimb de opinii consistent despre cooperarea noastră în domeniul securităţii şi am analizat situaţia de securitate din regiunile noastre, cu accent asupra evoluţiilor din regiunea Mării Negre şi din dosarul nord-coreean.

După cum este bine cunoscut, România a condamnat ferm, de fiecare dată, acţiunile provocatoare ale Coreii de Nord şi susţine implementarea riguroasă a sancţiunilor internaţionale impuse prin rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU şi prin deciziile la nivelul Uniunii Europene.România a făcut în mod repetat apel la abţinerea de la noi provocări din partea Coreii de Nord. Sperăm că eforturile concertate ale comunităţii internaţionale, ale tuturor actorilor implicaţi, vor duce la angajarea într-un dialog credibil, care să conducă la soluţionarea durabilă a acestui dosar complex.

Astăzi doresc să îmi exprim bucuria de a vizita pentru prima dată în calitate de Premier al Japoniei ţara dumneavoastră, pe care am avut ocazia să o cunosc în urmă cu 35 de ani, cu prilejul unei vizite private. Mă bucur că vizitez România în acest an, al Centenarului Marei Uniri.

România ocupă o poziţie geografică strategică şi constituie un partener crucial pentru Japonia, ţările noastre având la bază valori şi principii comune, precum libertatea, democraţia, drepturile omului, statul de drept. Astăzi, împreună cu domnul Preşedinte Iohannis, am convenit că vom avea o strânsă cooperare, pentru a menţine şi consolida ordinea legii la nivel internaţional.

De asemenea, am discutat despre cooperare în diferite domenii, inclusiv în cel al securităţii şi am putut avea discuţii foarte constructive. Este extrem de important faptul că domnul Preşedinte Iohannis şi cu mine avem convingerea comună că nu putem accepta înarmarea nucleară a Coreii de Nord şi considerăm că este necesar să se intensifice la maxim presiunea asupra acestei ţări.

Totodată, am putut confirma şi viziunea noastră comună în ceea ce priveşte importanţa rezolvării imediate a problemei răpirilor de cetăţeni.În condiţiile în care în societatea internaţională se instalează instabilitatea, este necesară o cooperare şi mai puternică ca până acum între Japonia şi Europa în numele valorilor comune pe care le avem la bază. Din acest punct de vedere, Japonia sprijină Europa în unitatea şi coeziunea ei.

Axa centrală pentru consolidarea relaţiilor dintre ţările noastre este constituită, desigur, de domeniul economic. De aceea, în această vizită în România sunt însoţit de liderii celor mai importante companii şi întreprinderi japoneze.

Pentru economia României, subiectul cel mai important este, fără îndoială, consolidarea infrastructurii, iar Japonia se implică cu toată dăruirea în planul de realizare a accesului rapid dintre Bucureşti şi Aeroportul Internaţional «Henri Coandă», prin construirea Magistralei 6.

De asemenea, pentru a optimiza şi încuraja schimburile şi cooperarea la nivel de resurse umane, recent am decis ridicarea obligativităţii vizelor de intrare în Japonia pentru cetăţenii români şi sper că din ce în ce mai mulţi români vor veni să viziteze Japonia. Astăzi am avut o discuţie deschisă şi sinceră cu domnul Preşedinte Iohannis, care este un foarte bun prieten al Japoniei. Consider că întâlnirea noastră este o excelentă ocazie pentru dezvoltarea de noi relaţii bilaterale între România şi Japonia, şi vă asigur că voi depune toate eforturile pentru a dezvolta relaţiile politice, economice, culturale şi în toate celelalte domenii între ţările noastre.

Îmi pare bine că am vizitat Grădina Japoneză din Bucureşti şi mulţumesc pentru primirea foarte călduroasă care mi s-a făcut în această ţară, în România. Am putut, de asemenea, să cunosc cultura română şi acest lucru este extrem de important pentru mine. Împreună cu mine au venit, după cum s-a spus, o serie de oameni de afaceri japonezi, care pot ajuta dezvoltarea comună a celor două ţări, prin diferite colaborări şi parteneriate

UPDATE 16.00 Premierul japonez Shinzo Abe a fost primit de preşedintele Iohannis, la Palatul Cotroceni

Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a fost primit de preşedintele Klaus Iohannis, marţi după-amiază, la Palatul Cotroceni. Premierul japonez avea programată pentru vizita la Bucureşti şi o întâlnire cu premierul Mihai Tudose, însă, în condiţiile demisiei lui Tudose, întâlnirea a fost anulată, iar Shinzo Abe a mers la Muzeul Satului.

De la ora 17.00, premierul japonez şi preşedintele Iohannis vor susţine declaraţii de presă comune, apoi şeful statului român va oferi un dineu oficial în onoarea prim-ministrului japonez.

UPDATE Premierul japonez Shinzo Abe a mers să viziteze Muzeul Satului în condiţiile în care întrevederea între acesta şi premierul demisionar Mihai Tudose nu a mai avut loc. La Palatul Victoria a mers totuşi o delegaţie care l-a însoţit pe premierul Japoniei în vizita la Bucureşti.

„Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Cu prilejul primirii la Palatul Cotroceni, vor avea loc convorbiri in format restrans, convorbiri in plenul delegatiilor, declaratii de presa si un dineu oficial pe care Presedintele Klaus Iohannis il va oferi in onoarea Prim-ministrului Shinzo Abe. Agenda convorbirilor include stadiul si perspectivele de consolidare a relatiilor foarte bune de Parteneriat Reinnoit dintre Romania si Japonia, la nivel politic, economic, cultural, al securitatii si al relatiilor inter-umane", potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.

Aeronavele cu care a venit delegaţia japoneză în România FOTO Elena Deacu / Adevărul

Japonia este unul dintre principalii parteneri economici asiatici ai României. Japonia a sprijinit masiv, cu asistenţă financiară şi tehnică, procesul de reforme din România. Au fost acordate împrumuturi pentru reabilitarea unor porţiuni de drumuri naţionale şi căi ferate, modernizarea unei centrale termoelectrice, a unei porţiuni a Portului Constanţa, fiind în curs de operaţionalizare proiectul comun de realizare a liniei de metrou care leagă Capitala de aeroportul Otopeni.

Potrivit datelor Camerei de Comerţ Japoneze în România, firmele japoneze au 50 de fabrici pe piaţa locală, având în organigramă peste 38.000 de angajaţi români.

Constantinescu şi Iliescu, vizite în Japonia

În 1997 si 2002, preşedinţii de atunci ai României, Emil Constantinescu şi Ion Iliescu, au efectuat vizite oficiale de lucru în Japonia. Cu ocazia celei din 2002, în contextul aniversării a 100 de ani de la primele contacte diplomatice dintre cele două ţări, a fost semnată Declaraţia comună de prietenie, cooperare şi parteneriat dintre România şi Japonia.

În 1995 şi 2002, au vizitat România Alteţele Lor Prinţul şi Prinţesa Hitachi, respectiv Alteţa Sa Prinţesa Sayako. Momentului aniversar al împlinirii a 50 de ani de la restabilirea relaţiilor diplomatice a circumscris o nouă vizită oficială de lucru a preşedintelui României la Tokyo, din martie 2010, precedată de vizita oficială în România a cuplului princiar Akishino, din mai 2009.

În februarie 2007, primul-ministru al României a efectuat o vizită în Japonia, iar în 2013 a avut loc o întrevedere bilaterală la nivelul primilor miniştri din cele două state, la Istanbul.

În februarie 2013, cu prilejul vizitei ministrului român al afacerilor externe la Tokyo, a fost semnată Declaraţia comună privind Parteneriatul reînnoit dintre România şi Japonia, potrivit mae.ro.

Abe, premier marcant pentru Japonia

Shinzo Abe are al treilea cel mai lung mandat de prim-ministru in Japonia, de la sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Prima oara a fost ales prim-ministru in septembrie 2006, iar atunci a devenit cel mai tanar premier al Japoniei dupa Al Doilea Razboi Mondial. Si-a dat demisia din aceasta functie pe motive de sanatate in 2007.

Partidul pe care il conduce a castigat in decembrie 2012 alegerile parlamentare si astfel Shinzo Abe a devenit din nou premier, primul care revine in aceasta functie de la Shigeru Yoshida din 1948. Din 2012, a mai castigat alegerile din 2014 si apoi pe cele din 2017.

Sub conducerea sa au fost introduse mai multe masuri de natura fiscala concepute sa creasca economia Japoniei, dar si masuri privind apararea tarii. Legaturile cu China sunt tensionate din cauza disputelor teritoriale si istoriei conflictuale dintre cele doua tari. Masurile fiscale, poreclite "Abenomics" au fost un succes pentru cresterea PIB-ului, economia Japoniei accelerand dupa o lunga stagnare.