Monica Macovei refuză să fie audiată de Comisia SIPA. Cum motivează fostul ministru al Justiţiei alegerea

„În Decizia nr. 611 din 3 octombrie 2017, dar şi în alte decizii anterioare, Curtea Constituţională a subliniat că “În privinţa terţilor (alte persoane decât cele care lucrează în cadrul Guvernului sau în cadrul celorlalte organe ale administraţiei publice), procedura de a obţine informaţii demarează cu o invitaţie (…) În acest sens, alin. (5) al art. 9 din Legea nr. 96/2006 precizează o condiţie suplimentară, care ţine de acordul de voinţă al persoanei invitate, şi anume acceptarea acesteia de a fi audiată (..)” (par.125). Sigur, este posibil ca peste noapte să schimbe legea, însă în prezent acestea sunt prevederile legale”, arată Monica Macovei într-un comunicat de presă.

Fostul ministru al Justiţiei acuză PSD şi ALDE că îşi continuă planul de distrugere a justiţiei independente, o parte din acest plan fiind decredibilizarea justiţiei, a procurorilor şi judecătorilor care anchetează şi judecă dosare cu politicieni, a celor care susţin anticorupţia şi respectarea legilor. „De aceea, au făcut o comisie de anchetă “pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie”. În loc să fie anchetaţi cei care au decis înfiinţarea unui serviciu secret militarizat şi subordonat exclusiv ministrului Justiţiei, fără niciun control din afară, cei care l-au folosit şi s-au bucurat de informaţii şi cei care l-au transformat într-un mijloc de presiune şi şantajare a magistraţilor, aşa cum relata, pe larg, presa în perioada Năstase-Stănoiu, comisia vrea să-i ancheteze pe cei care au avut curajul să desfiinţeze un serviciu secret”, mai susţine Macovei.

Fostul ministru al Justiţiei arată că a decis desfiinţarea SIPA (DGPA), tocmai din cauza informaţiilor publice privind modul în care Rodica Stănoiu şi ”securiştii” care au condus SIPA au folosit acest serviciu pentru şantajarea magistraţilor. „Pentru românii pe care îi respect, spun din nou: nu am primit nicio informaţie din arhiva DGPA/SIPA, nu am primit niciun dosar sau informare din arhiva DGPA/SIPA, nu am văzut şi citit niciun dosar sau informare din arhiva DGPA/SIPA, nu am copiat niciun dosar din arhiva DGPA/SIPA, nu am sustras niciun dosar din arhiva DGPA/SIPA, nu am copiat şi distrus niciun hard-disk, nu am dat nimănui ordin să sustragă, să distrugă, să copieze vreun dosar din arhiva DGPA/SIPA sau hard-disk. În România, ca stat de drept, justiţia trebuie făcută de judecători şi procurori, nu de politicieni“, a conchis Macovei.