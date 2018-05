Ministrul Turismului: Orban face un joc politic extrem de periculos pentru români; este pus în pericol parteneriatul strategic dintre România şi SUA

”Orban să-şi vadă de opoziţie şi să lase jocurile de păpuşă manevrată cu sfoară pe care, mai nou, le face pe la Parchetul General”, mai spune Trif.

”Orban să-şi vadă de opoziţie şi să lase jocurile de păpuşă manevrată cu sfoară pe care, mai nou, le face pe la Parchetul General după ce, în ultima perioadă, preşedintele Klaus Iohannis a avut mai multe intervenţii prin care a cerut demisia premierului Dăncilă. Plângerea penală prin care şeful guvernului, Viorica Dăncilă, este acuzat de înaltă trădare, iar unul dintre preşedinţii Parlamentului României, Liviu Dragnea, este acuzat la rându-i de divulgare de informaţii secrete, pune în pericol Parteneriatul Strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii. Alături de apartenenţa la Alianţa Nord-Atlantică (NATO) şi la Uniunea Europeană, Parteneriatul Strategic cu SUA reprezintă unul dintre pilonii politicii externe româneşti. O acţiune penală trebuie să aducă după sine asumarea responsabilităţii, dar mai ales dovezi”, scrie, într-un comunicat de presă, vicepreşedintele PSD, Bogdan Trif, ministrul al Turismului.

Potrivit acestuia, scopul vizitei premierului în Israel a fost încheierea unui parteneriat România-Israel în domeniul noilor tehnologii, prin care se vor elabora proiecte comune în domenii importante, respectiv cercetare, sănătate, telemedicină, inovaţie antreprenorială pentru domenii high-tech şi care vor stimula interesul reciproc al comunităţilor de afaceri din cele două ţări.

“O astfel de «ieşire în decor» a lui Orban si a partidului pe care îl conduce nu face altceva decât să clatine serios stabilitatea unei ţări a cărui Parlament a fost ales de oamenii săi. Liderii PSD au întâlniri oficiale, atât la Bruxelles cât şi la Washinton sau Ierusalim pentru că vorbesc în numele românilor, a celor care i-au ales. Aşa că Orban, care face un joc politic extrem de periculos pentru români, ar trebui să se repoziţioneze în interesul şi pentru securitatea ţării. Nu ne-am mira dacă următoarea plângere penală o va face celălalt lider al PNL, Turcan Raluca, împotriva preşedintelui Statelor Unite ale Americii, ţară care, la rândul ei, şi-a mutat ambasada la Iesrusalim”, a mai declarat Bogdan Trif.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a depus joi o plângere la Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) împotriva premierului Viorica Dăncilă, acuzând-o, printre altele, de înaltă trădare şi uzurparea funcţiei publice, în legătură cu mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.

Orban a spus că a depus o sesizare şi împotriva lui Liviu Dragnea, considerând că este o obligaţie morală a sa: "Nu am putut să mă fac că nu văd cum România este făcută praf de un clan de pigmei obişnuiţi să se joace în nisip cu lopăţica pe malul lacului Belina. Am depus această sesizare pentru că am considerat necesar ca cineva să sesizeze aceste fapte".

Întrebat despre acest demers, liderul PSD, Liviu Dragnea, aflat la Buzău la manifesările prilejuite de Ziua Eroilor, le-a spus jurnaliştilor să nu îl pună să vorbească despre oameni care nu au nici o legătura cu eroii.

Ulterior, liderul PSD a calificat plângerea drept ”o tentativă de lovitură de stat”, ”o acţiune violentă, nedemocratică, neconstituţională a lui Iohannis şi a celor care îl susţin de a bloca un Guvern” şi a afirmat că orice persoană care susţine acest demers va fi complice la diferite infracţiuni.