Ministrul Sănătăţii: Eu cred în Viorica Dăncilă. Ştiu că nu îşi trădează ţara. Dimpotrivă

"Regret să constat că, într-o perioadă favorabilă accelerării dezvoltării României, apar acuzaţii la nivel înalt ce pot periclita drumul spre prosperitate al românilor, obiectivul principal al acţiunilor Partidului Social Democrat. Eu cred în Viorica Dăncila. Ştiu că nu işi trădează ţara. Dimpotrivă", scrie Sorina Pintea.

Ea precizează că ori de câte ori a luat decizii care au influenţat pozitiv sănătatea românilor, a beneficiat de "sprijinul real şi neconditionaţ" al premierului.

"Pentru binele nostru, sper ca acest conflict nefondat, generat de un partid politic din opoziţie, să înceteze curând", încheie ministrul Sănătăţii.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a depus joi o plângere la Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) împotriva premierului Viorica Dăncilă, acuzând-o, printre altele, de înaltă trădare şi uzurparea funcţiei publice, în legătură cu mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Orban a spus că a depus o sesizare şi împotriva lui Liviu Dragnea, considerând că este o obligaţie morală a sa: "Nu am putut să mă fac că nu văd cum România este făcută praf de un clan de pigmei obişnuiţi să se joace în nisip cu lopăţica pe malul lacului Belina. Am depus această sesizare pentru că am considerat necesar ca cineva să sesizeze aceste fapte". Întrebat despre acest demers, liderul PSD, Liviu Dragnea, aflat la Buzău la manifesările prilejuite de Ziua Eroilor, le-a spus jurnaliştilor să nu îl pună să vorbească despre oameni care nu au nici o legătura cu eroii. Ulterior, liderul PSD a calificat plângerea drept ”o tentativă de lovitură de stat”, ”o acţiune violentă, nedemocratică, neconstituţională a lui Iohannis şi a celor care îl susţin de a bloca un Guvern” şi a afirmat că orice persoană care susţine acest demers va fi complice la diferite infracţiuni.