Ministrul Daea, despre scandalul fermei de porci a lui Liviu Dragnea: „România nu are capacitatea de a produce în maternităţi necesarul de porci”

„România are o situaţie extrem de grea. Efectivele de animale de porci sunt undeva la 5,5 milioane de capete. Efectivul nu asigură consumul populaţiei. Se importă şi, mai mult, acest efectiv nu poate consuma cel mai bun furaj produs în România - România se află pe primul loc în UE la cultura de porumb, cultivă cea mai mare suprafaţă cu această plantă extrem de valoroasă - deci porumbul pleacă la export. Este singura ţară care are un porc pe hectar de porumb cultivat”, a spus ministrul.

Rezolvarea „situaţiei extrem de grea” în care se află România, care „n-a fost în stare, din cauza lipsei de sprijin, să creeze maternităţi”, se poate rezolva printr-un proiect de susţinere a fermelor de porci de care ar urma să beneficieze circa 350 de ferme.

„Proiectul înseamnă susţinerea celor care au ferme de porci şi predau la abator sub formă de carcasă porcii îngrăşaţi într-o perioadă de timp. Primesc subvenţie în pachete de 10.000 de euro pentru un număr de animale care are în vedere două lucruri: porcii să fie crescuţi în România, iar în momentul în care ajunger la greutatea economică de sacrificare, 100-110 kilograme, el să fie sacrificat în abatoare”, a adăugat Petre Daea. Acesta a adăugată că, în prezent, „România nu are capacitatea de a produce în maternităţi necesarul de porci”, motiv pentru care este necesar sprijinul fermelor.

Întrebat dacă ferma familiei Dragnea va beneficia de acest proiect, ministrul a răspuns: „Dacă îndeplineşte condiţiile, da, la fel ca toate celelalte ferme, indiferent de nume şi prenume, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

De asemenea, ministrul a ţinut să precizeze că nu el nu este „deranjat” de ferma de porci a fiului lui Liviu Dragnea, însă subiectul „deranjează ţară şi producătorii din România”.

„Văd că e un subiect predilect. Pe mine nu mă deranjează, dar deranjează ţara şi pe producătorii din România. Pentru mine e un dinsconfort de înţelegere că în România, datorită unor interpretări care, din punctul meu de vedere nu au legătură cu programul respectiv, această dezbatere poate crea prejudicii mari producătorilor”, a spus Ministrul Agriculturii.