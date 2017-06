Ludovic Orban, despre sentinţa finală în dosarul său: Nu am niciun fel de emoţie. Argumentele date de judecătorii care m-au achitat sunt fără cusur

„Nu am niciun fel de emoţie în această privinţă. Argumenetle date de judecătorii care m-au achitat sunt fără cusur şi arată că nu există niciun fel de infracţiune”, a declarat Orban, prezent în studioul Adevărul Live.

Acuzat de unii colegi din partid că dosarul care urmează să fie judecat de completul de cinci judecători ar putea reprezenta un moment de criză pentru PNL, în cazul în care Orban este ales preşedinte şi judecătorii îl condamnă, liberalul a ţinut să precizeze că probabilitatea ca asta să se întâmple este zero şi a arătat modul în care a acţionat în 2016, când i-a fost făcut dosarul, moment în care era unul dintre candidaţii pentru Primăria Capitalei.

„Vă readuc aminte că-n momentul în care mi s-a făcut acest dosar eram candidat la Primăria Capitalei şi eram un candidat cu şanse. Eram unul dintre cei doi candidaţi cu şanse să câştige primăria. În momentul în care mi s-a făcut acest dosar, mi-am retras candidatura, mi-am dat demisia din funcţia de vicepreşedinte al partidului şi al Camerei şi am aşteptat decizia instanţie de fond. Am făcut un pas în spate. Nu am candidat nici măcar la Parlament. Cred că am arătat că noi nu ne jucăm cu cuvintele când vorbim de integritate, de susţinere reală”, a spus Ludovic Orban

Sprijin financiar pentru campania electorală din 2016

Liberalul a făcut şi precizări despre dosarul în care a fost acuzat că s-a folosit de funcţiiile de conducere pe care le deţinea în 2016, când a candidat pentrul postul de primar general al Capitalei, pentru a obţine de la un om de afaceri o sumă de bani cu care să-şi finanţeze campania electorală. Potrivit acestuia, nu a existat niciodată intenţia să primească bani de la omul de afaceri, iar discuţiile pe care le-au purtat au fost ca între prieteni şi au dezbătut problemele Bucureştiului.

„Omul care mi-a oferit suma de bani a insistat trei săptămâni să mă duc să iau suma de bani. Eu nu m-am dus să-i iau şi nici nu am avut intenţia să o fac. Fără să mai vorbim că nu mi-am folosit în niciun moment funcţia de conducere din partid pentru a-i promite ceva omului repsectiv. Dimpotrivă, a fost o discuţie între doi oameni care se cunoscu de o bună bucată de vreme, în care am vorbit despre probleme Bucureştiului şi despre posibilele rezolvări”, a conchis liberulul Ludovic Orban.