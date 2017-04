Legea graţierii, discutată azi de senatorii jurişti. Cu ce măsuri vrea să vină ministrul Justiţiei

„Graţierea rezolvă parţial problema. Noi pregătim în prezent alte variante, alte măsuri complementare graţierii. Dacă ar fi după mine şi dacă apreciaţi, eu consider că ar fi utilă o amânare a dezbaterii, să venim din urmă cu celelalte măsuri complementare care ar rezolva problema penitenciarelor. Nu doar graţierea, nu doar iertarea“, a spus ministrul Tudorel Toader, în şedinţă din urmă cu trei săptămâni.

Ministrul Justiţiei nu a dat mai multe amănunte despre măsurile complementare graţierii unor pedepse, precizând doar că este vorba patru astfel de măsuri.

Senatul este prima Cameră sesizată în cazul acestui proiect de lege organică, forul decizional fiind Camera Deputaţilor. Guvernul a iniţiat acest proiect de lege pentru graţierea unor pedepse şi a unor măsuri educative privative de libertate în timp ce ministrul Justiţiei era Florin Iordache. Termenul de adoptare tacită în Senat este 25 aprilie.

Propunerile lui Şerban Nicolae

Senatorul PSD Şerban Nicolae, cel care deţine şi funcţia de lider de grup al social-democraţilor dar şi de preşedinte al Comisiei juridice, a depus un amendament la proiectul de lege privind graţierea prin care condamnaţii pentru luare şi dare de mită, trafic de influenţă şi abuz în serviciu pot fi graţiaţi. El a explicat că nu crede că „cei care sunt corupţi trebuie să stea trei într-un pat în condiţii de igrasie, de igienă precară”. Amendamentul a provocat controverse în spaţiul public, fiind criticat şi de preşedintele Klaus Iohannis. Şeful statului a spus că, dacă s-ar graţia faptele de corupţie, s-ar da un semnal total greşit în societate, el spunând că, în acest sens, contează pe „realismul şi buna credinţă a parlamentarilor“.

Amendamentul lui Şerban Nicolae nu a fost susţinut nici de liderul PSD, Liviu Dragnea. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, pe 13 martie, că a discutat cu senatorul social-democrat Şerban Nicolae, care i-a spus că îşi va retrage amendamentul pentru graţierea celor condamnaţi pentru luare şi dare de mită, trafic de influenţă şi abuz în serviciu.

Şerban Nicolae a confirmat, în aceeaşi zi, anunţul lui Dragnea, precizând că va retrage amendamentele controversate la Legea graţierii, prin care ar fi eliberate şi persoane condamnate pentru corupţie, însă a precizat că va face acest lucru abia după dezbaterile asupra proiectului, pentru ca invitaţii să nu fi venit "degeaba" la şedinţa comisiei.

„N-am niciun fel de ambiţie personală, n-am niciun fel de miză sau de interes. Eu am prezentat o justificare pentru aceste amendamente, am spus care sunt criteriile care m-au condus către o asemenea soluţie. N-am făcut un amendament pentru a graţia corupţii, cum s-a spus într-un mod pe care nu îl mai calific, că iar se simt unii jigniţi în spaţiul public, dar nu există niciun fel de ambiţie, deci, aşa cum i-am spus şi preşedintelui PSD, sunt dispus oricând să retrag aceste amendamente, mai ales că am văzut că sunt colegi care spun că nu susţin", a afirmat senatorul.

Ce alte amendamente controversate au fost depuse

Însă, pe lângă Şerban Nicolae, amendamente controversate au depus şi senatorii Csaszar Karoly Zsolt şi Tanczos Barna (UDMR). Aceştia ar vrea ca şi pedepsele pentru falsul în înscrisuri oficiale, falsul intelectual şi falsul informatic să fie graţiate. Mai mult, unul din ei, Tanczos Barna, a fost pus sub urmărire penală de DNA, în 2014, pentru fals intelectual.

La rândul său, senatorul PSD Liviu Brăiloiu propune să fie graţiaţi toţi cei care au peste 70 de ani. Cu adoptarea unei asemenea propuneri, omul de afaceri Dan Voiculescu sau fostul torţionar Alexandru Vişinescu ar putea fi eliberaţi. Tot Brăiloiu propune graţierea în parte, cu 1/2, a pedepselor cu închisoare aplicate: femeilor însărcinate si persoanelor care au în întreţinere minori cu vârsta de până la 14 ani, dacă nu li s-au interzis drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească.

Amendamentul depus de Brăiloiu este susţinut şi de senatorii Csaszar Kroly Zsolt şi Tanczos Barna. Şi senatorul ALDE Ionuţ Sibinescu a depus un amendament prin care propune să nu se mai dea graţiere pentru corupţi dacă ei nu plătesc prejudiciile, respectiv atunci când nu returnează prejuciul din rea-credinţă.